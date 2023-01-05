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98歲耆老Yabu Pitay過世 生前遺憾泰雅口述傳統式微

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
泰雅族耆老Yabu Pitay（翁進文）保存泰雅族口述傳統Lmuhuw，去年底逝世，文化部頒贈旌揚狀感謝他的文化保存的努力和貢獻。圖／南投縣文化局提供
泰雅族耆老Yabu Pitay（翁進文）保存泰雅族口述傳統Lmuhuw，去年底逝世，文化部頒贈旌揚狀感謝他的文化保存的努力和貢獻。圖／南投縣文化局提供

南投泰雅族耆老Yabu Pitay翁進文，是「泰雅族Malepa群口述傳統」保存者，傳承泰雅族珍貴口述傳統，去年12月16日去世。文化部昨天頒發旌揚狀和慰問金，感謝耆老對泰雅族吟唱口述傳統保存數十年的付出和奉獻。

南投縣文化局表示，Yabu Pitay耆老生於1925年，為南投縣仁愛鄉北港溪流域馬烈霸部落最高齡耆老，也最擅長泰雅族口述傳統Lmuhuw者。

泰雅族無文字系統，對族人社群規約、歷史記憶與文化傳承，仰賴祖先流傳的語言，藉由口語敘述或歌謠吟唱的方式代代相傳，這一套口述傳統稱為Lmuhuw。

Yabu Pitay住在馬烈霸部落，有豐富的泰雅族傳統文化知識及高深的族語表達能力。Lmuhuw有口語述說及吟唱兩種表現形式，Yabu Pitay都擅長，能流暢宣敘唱法朗誦泰雅族Malepa群口述傳統，對單字、詞彙，及表達隱喻的掌握更是精深。

唯一可惜的是，泰雅族語深奧，年輕族人漸漸不易理解。在無人可以對談的情形下，耆老Yabu Pitay生前已很少展演泰雅族口述傳統。

Yabu Pitay吟唱之Malepa群口述傳統，深具北港溪流域泰雅族族Malepa社群之文化顯著性、完整及世代相傳的歷史性，2018年12月，南投縣政府公告認定翁進文耆老為「泰雅族Malepa群口述傳統」保存者。

在耆老辭世後，文化局通報文化部，文化部深表哀悼，指派文化部文化資產局副局長吳華宗代表文化部長頒發旌揚狀及慰問金。南投縣文化局長林榮森說，感念Yabu Pitay耆老對泰雅族Malepa群口述傳統努力與貢獻，文化局也會繼續努力，讓更多無形文化資產得以流傳。

南投縣文化局頒發文化部旌揚狀和慰問金給家屬，感謝泰雅族耆老Yabu Pitay對保存泰雅族口述傳統Lmuhuw的奉獻。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局頒發文化部旌揚狀和慰問金給家屬，感謝泰雅族耆老Yabu Pitay對保存泰雅族口述傳統Lmuhuw的奉獻。圖／南投縣文化局提供

泰雅族 南投 文化部

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