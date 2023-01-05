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楊梅規模3.2地震傳巨響 民眾驚呼：這就是震央的感覺？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市楊梅今天上午傳巨大聲響，民眾議論紛紛，後來氣象局顯示今早發生地震。記者陳俊智/翻攝
桃園市楊梅今天上午傳巨大聲響，民眾議論紛紛，後來氣象局顯示今早發生地震。記者陳俊智/翻攝

桃園市楊梅區今天上午發生芮氏規模3.2地震，氣象局桃園市中壢、新屋等地測得最大震度2級，新竹縣市1級，而事發時傳出巨大聲響，也把地方嚇一大跳，但桃園市消防局未接獲任何地震災情，事件有驚無險。

有民眾表示自己聽到2聲巨大聲響，整間房劇烈搖動，家中寵物也變得焦躁不安，雖然持續時間很短，但很恐怖，後來收到里長訊息才知地震，直呼「這就是所謂在震央的感覺嗎？」

桃園市議員周玉琴表示，今天上午地震的巨大聲響很明顯，持續時間僅1、2秒，但能感覺聲波震到窗戶搖動，但沒有感覺地板在搖，所以一開始還不知道是地震，以為是大樓有東西倒塌或有爆裂物爆炸，除了市場買菜民眾，網路社群、Line聊天群組都在討論。

桃園市消防局表示，目前全市未接獲與地震有關的報案電話，尚無災情傳出。

地震 桃園

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