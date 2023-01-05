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春節疏運高鐵加開12班次 1月7日凌晨起開放購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司於春節疏運期間加開12班次。本報資料照片
台灣高鐵公司於春節疏運期間加開12班次。本報資料照片

台灣高鐵公司1月18日至1月30日規畫13天春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，再加開12班次（南下7班、北上5班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求，1月7日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2023年春節疏運期間共加開454班次列車（南下193班、北上261班），總計13天提供2269班次列車的旅運服務，並於台灣高鐵企業網站持續更新疏運期間各車次對號座銷售狀況。另配合春節連續假期，1月7日及2月4日調整為補上班日，兩天增開各3班次北上列車，即日起已陸續配合預售時程開放購票。

台灣高鐵公司也說，持定期票或回數票旅客，於1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。

台灣高鐵公司提醒，依據政府最新防疫指引，已取消室外場所空間佩戴口罩規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩。

台灣高鐵春節疏運再加開車次表。圖／取自台灣高鐵網站
台灣高鐵春節疏運再加開車次表。圖／取自台灣高鐵網站

高鐵 春節

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