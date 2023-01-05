不只CNN示警行人地獄 瑞士外交部官網：台灣駕駛具攻擊性

台灣果真是行人地獄？不只CNN，時代力量立委王婉瑜昨(4)日於臉書發文，表示瑞士外交部官網也示警，台灣駕駛具攻擊性，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」。

王婉瑜發現在瑞士外交部的官網上，談及對台灣旅遊的評價，在交通一項如此描述：「許多道路使用者在高峰時段交通中不可預測，且通常具有攻擊性的行為，會造成重大的事故風險」、「駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」

她並稱，日前到瑞士出差，「只要我一走近斑馬線，汽車駕駛會從好幾公尺外就開始減速，真的跟台灣很不一樣！」她還指出，討論瑞士的行人交通和台灣相比，在台灣，行人行走就像在比賽「障礙賽」：「日內瓦市區，人行道、自行車道很寬又很普遍，好走又舒適；不像台灣，行人要在騎樓、人行道、車陣間穿梭，還不時會遇到階梯、斜坡、路障，就像障礙賽一樣」。

許多網友見文後大喊：「世界又看見台灣了」，也有不少人深深認同，認為台灣的人行道建設需完善，「很多地方沒有人行道」、「台灣不僅沒有行人有絕對路權的概念，連斑馬線上禮讓行人都做不到」。

但也有人認為，「台北現在已經比以前好很多，但其他地方真的寸步難行，尤其帶著一大一小推嬰兒車的媽媽，常常被迫走到車道上，誰敢生呢？生完出門變二等公民，然後小孩唸書後不敢上讓他們自己上學，又要被酸過度保護，很希望大家重視這個議題」。

有人發現，瑞士為何近期也在討論行人安全問題，是因為去年的聖誕節，剛發生一起5歲男童獨自過馬路被撞身亡的意外，震驚向來重視兒童行人安全的瑞士社會。

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