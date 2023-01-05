聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣象局推出限量月曆玉山桌曆快參加抽獎 今宣布加碼
中央氣象局舉辦2023玉山氣象站80周年桌曆、2023年氣象局月曆、2023天文日曆抽獎活動，因為參與情況熱烈，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專今天宣布加碼，1獎增加10名共40名，2獎增加40名共90名，3獎增加40名共90名。
氣象局說，即日起至1月8日填寫2份問卷，並在最後1題填寫超過100個字的具體建議者。可參加抽獎：「2023玉山氣象站80周年桌曆」+「2023年氣象局月曆」+「2023天文日曆」，3式套組。
填寫2份問卷可參加抽獎：「2023年氣象局月曆」+「2023天文日曆」，2式套組。填寫任1份問卷可參加抽獎：「2023天文日曆」1本。
氣象局說，中獎名單會1月9日公布在官網首頁上，也會寄信通知得獎人，並請回信告知後續獎項寄送個資，預計在春節前寄送完畢。
問卷網址：
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言