氣象局推出限量月曆玉山桌曆快參加抽獎 今宣布加碼

中央氣象局舉辦2023玉山氣象站80周年桌曆、2023年氣象局月曆、2023天文日曆抽獎活動，因為參與情況熱烈，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專今天宣布加碼，1獎增加10名共40名，2獎增加40名共90名，3獎增加40名共90名。

氣象局說，即日起至1月8日填寫2份問卷，並在最後1題填寫超過100個字的具體建議者。可參加抽獎：「2023玉山氣象站80周年桌曆」+「2023年氣象局月曆」+「2023天文日曆」，3式套組。

填寫2份問卷可參加抽獎：「2023年氣象局月曆」+「2023天文日曆」，2式套組。填寫任1份問卷可參加抽獎：「2023天文日曆」1本。

氣象局說，中獎名單會1月9日公布在官網首頁上，也會寄信通知得獎人，並請回信告知後續獎項寄送個資，預計在春節前寄送完畢。

問卷網址：

中央氣象局全球資訊網意見回饋調查

生活氣象App意見回饋調查 中央氣象局舉辦填問卷抽獎活動，今天宣布加碼。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專 中央氣象局舉辦填問卷抽獎活動，今天宣布加碼。圖為氣象月曆封面。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

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