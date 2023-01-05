上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

今天上午8時15分在桃園市楊梅區發生芮氏規模3.2小區域有感地震，震央位於桃園市政府西南西方17.1公里，地震深度5公里。氣象局表示，過去在桃園較少出現地震震央，但研判為一般淺層構造活動，不用太擔心。

桃園市楊梅區今早發生小區域有感地震，各地震度級為桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級。有住在當地民眾驚呼「連續（震）2下」，更表示，以為是工廠爆炸或炸彈爆裂，附近又恰巧是軍營，以為是國軍在練手榴彈，蹦一聲巨響窗戶跟房子都在搖。

氣象局表示，小區域有感地震震度較小，地表上不會發現什麼破裂，西部地區多屬淺層構造活動，雖然桃園以往發生地震較少，但地震能量釋放本來就是每幾年會發生一次，所以民眾不用太擔心，近日重複發生的機率也較低。

氣象局指出，依照氣象預報警報統一發布辦法，若要發布顯著有感地震，一般要規模4以上，且台灣要有一個站達4級或兩個站達3級；小區域地真則是規模3.5到4，且5、6個站都有1級，但有時也會視情況彈性調整發布。

氣象局指出，此次小規模地震震央因鄰近民宅較多區域，因此民眾多半較有感，但屬正常能量釋放，民眾不用太擔心。

桃園民眾在「大江國際購物中心Metro Walk」粉專留言表示，「我還以為我家附近軍營又在射擊了」、「就連續2下，沒搖，以為是工廠爆炸」、「真的炸超大力的」、「第一次遇到這種地震，感覺很不自然真的以為是國軍在練手榴彈」、「像小型炮彈一樣，震兩下」、「真的像砲彈一樣，蹦一聲巨響，窗戶跟房子都在搖，我以為今天軍營大砲打的那麼大聲」。

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