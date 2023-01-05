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今年春節特別長 台中慈濟醫院提醒慢箋可提前10天領藥

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供

2023年農曆春節假期特別長，慢性病人用藥需備足。台中慈濟醫院提醒，慢箋領藥日若落在1月20日至29日期間，可提前10天從1月10日起到醫院領藥備用。台中慈濟醫院提醒，備妥藥物外，慢性病人春節飲食要忌口，注意用藥安全，才能安心過春節。

台中慈濟醫院藥學部臨床藥學科藥師沈逸婷表示，往年常見慢性病人忘記提前領藥的個案，尤其今年春節假期特別長，健保署已經安排1月20日小年夜到29日大年初八領藥期間的慢性處方箋，提早到1月10日起開放領藥，家有慢性病人的朋友一定要注意藥品數量是否足夠。

沈逸婷叮嚀，年節如果安排出遊，除慢性病人藥品外，保命急救藥物也不能忽略。例如心臟病人減緩心絞痛使用的硝化甘油舌下錠，或氣喘病人發作時需要的支氣管擴張劑，務必隨身攜帶以備緊急之用。

傳統習俗常訛傳不在年節吃藥，可祈求健康，沈提醒，慢性病人自行停藥或斷藥，可能加劇病情，反而因迷信而受害。尤其長期服用抗排斥藥（免疫抑制劑）的器官移植病人，務必備好足夠藥品，10天連假不斷藥。台中慈濟醫院連續處方箋領藥免等候，可先撥打專線（04）25363315預約時間再前往領藥。

「食物不忌口，小心影響藥效！」沈逸婷提醒慢性病人，食物組成比例會影響腸胃道對藥物的吸收，吸收程度改變會造成藥物血中濃度上升或下降，長期服藥患者應減少大量油炸食物或大魚大肉，保持與平常相同的飲食習慣。

而冬季柑橘類水果如葡萄柚、橘子等會影響藥物代謝，也要避免大量食用。只要維持正常用藥、注意均衡飲食與放假期間的充足睡眠，慢性病人就能健康快樂過好年。

台中慈濟醫院春節期間，急診全天候提供服務不間斷；門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。

台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院春節期間，門診除大年初一全面停診外，除夕到初三上午皆開設小兒科門診，大年初四起即恢復正常門診。圖／台中慈濟醫院提供

慢性病 春節 慈濟

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