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桃竹3縣市有感！ 上午8時15分桃園楊梅規模3.2地震 最大震度2級
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時15分，在桃園市政府西南西方17.1公里，位於桃園市楊梅區，發生芮氏規模3.2有感地震，地震深度5公里。
各地震度級：桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級。
桃園民眾在「大江國際購物中心Metro Walk」粉專留言表示，「我還以為我家附近軍營又在射擊了」、「就連續2下，沒搖，以為是工廠爆炸」、「真的炸超大力的」、「第一次遇到這種地震，感覺很不自然真的以為是國軍在練手榴彈」、「像小型炮彈一樣，震兩下」、「真的像砲彈一樣，蹦一聲巨響，窗戶跟房子都在搖，我以為今天軍營大砲打的那麼大聲」。
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