明天冷氣團南下 周日清晨影響最強、低溫下探13度

今天將是偏東風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，北、東部白天高溫會回升到22-23度，而中南部會與昨天相似，中部23-25度、南部26-28度。天氣方面，基隆北海岸、大台北山區及東半部是多雲時陰有短暫雨的天氣，西半部地區則是多雲到晴。

不過，他說，在今天晚上到明天清晨，有微弱的鋒面系統會在海峽北部逐漸建立，明天清晨苗栗以北雲量會逐漸增多，並有短暫陣雨出現。

方俊元表示，到了晚上乾冷的空氣移入，氣溫會再次下降，各地天氣也會轉好，大致晴到多雲，這波冷空氣影響最強的時間大約會在周日清晨，在輻射冷卻作用下，中北部及東北部低溫有機會降到13度左右，南部及花蓮台東15-16度，氣溫明顯下降，要做好保暖，避免受寒。

方俊元說，目前看來周六、周日兩天，各地的天氣都算穩定，只不過南部可能受水氣北移影響，雲量可能會較多，但不會有明顯的降雨出現。

他表示，周日冷空氣強度減弱，各地的氣溫會再回升。下周一台灣受偏東風影響，各地天氣大致多雲，晚間水氣增多，迎風面東半部將會有降雨出現。目前看來在下周大陸高壓仍會南下影響，不過強度較弱，高壓中心很快就東移出海，氣溫有回暖的趨勢，感受上也會較這一陣子來得舒適。

中央氣象局說，今天大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生的機率。

氣象局說，明天大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；基隆北海岸有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

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