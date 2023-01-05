把握好天氣！今溫度回升轉晴 各地白天高溫上看22度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(5日)晨北海岸、東北部有較多低雲，北海岸、東北角有降水回波，降雨較明顯。白天起冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨的機率，各地高溫上看22至28度。

吳德榮表示，今晨中南部及花蓮有較強的輻射冷卻，氣溫偏低，截至5點03分本島縣市平地最低氣溫為花蓮(壽豐鄉)11.9度。而其他各地區平地最低氣溫為北部(桃園大溪區)15.1度、中部(嘉義民雄鄉)12.0度、南部(台南柳營區)12.7度。

吳德榮指出，根據最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天白天起冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨的機率。各地區平地氣溫為北部15至22度、中部12至26度、南部13至28度、東部12至26度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明(6)日乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇，氣溫漸降。周六、下周日(7、8日)乾冷空氣南下，各地晴朗、白天舒適，周六晚至下周(8)日晨因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下周日白天起至周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫回升，各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

他也說，根據最新模式模擬顯示，下周二、三(10、11日)東北季風略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率，氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。第8至10天(12至14日)的模擬，大氣逐漸增暖，為「暖陽如春」易起霧的型態。

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