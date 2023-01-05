隱喻疫情下的世界 「途中」摘下北美館10屆X-site計畫

北美館自2014年起，每年以美術館戶外廣場為基地徵選實驗性的空間提案「X-site計畫」。北美館昨公布2023年第10屆「X-site計畫」結果，由「途中」團隊以同名作品「途中（Find your way out）」脫穎而出，獲得首獎。團隊預計五月在北美館的戶外廣場，豎立起兩道8公尺的高牆，並夾縫出寬約1公尺可供穿越的走道，隱喻疫情下人類所面臨的困境與出口、人與人之間微妙的連結，並企圖透過此一通道喚起人們因疫情而遭受框限的體感經驗。

「途中」團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪以及裝置設計郭仲輔所組成，多具有動力藝術、聲音或燈光裝置設計之經驗，呼應當代藝術與建築、技術交融的創作型態。

團隊預計在北美館的戶外廣場，豎立起兩道8公尺的高牆，並夾縫出寬約1公尺可供穿越的走道。中間的構造為一大型蹺蹺板通道，配合頭尾兩側的阻尼器減緩震動，觀眾腳下的地板會隨著重心轉移以±4°的傾角平緩地落下或抬升；蹺蹺板的地板內裝載5000顆鋼珠，也將隨裝置的傾斜而流瀉出聲浪。通道兩側的壁面以繩索密接構成，行走時可感受指尖撥動繩索的觸感；隨著蹺蹺板的飄盪間，或隨著陽光的照射角度與視覺變化、甚至是挪移身軀時改換的觀看視角，包覆在高牆牆面上的雙層網格將出現「摩爾紋」的條紋干擾現象，儘管看似動態卻紋風不動，為觀者帶來視覺上的動感以及閃爍。

北美館表示，「途中」團隊強調在疫情時代下，虛擬世界高度發展，卻也減少真實感官的感受，改變人與人之間的有機連結。作品使用摩爾紋打造極簡方正結構體，在有侷限性的空間下，彰顯創作者企圖回歸視覺、聽覺、觸覺等當下的跨域身體感知。透過作品在環境尺度上的巨大量體、顏色與材質，以及如何行走、人的重量如何改變地表狀態、聲響變化等，重新喚起因疫情而受限的體感經驗。

評審團指出，「途中」打破原本在空曠的廣場場域中，人身體的距離無法被界定的狀態。透過創造兩座高聳巨牆與相挾而成的通道，呈現對疫情中的未知與不確定性的態度與回應：每個不確定性取決於人們所邁出步伐的連鎖效應，就如同蹺蹺板的作動；而唯一的通道，則說明直面疫情的不二態度—從困境中找到出口。 北美館公布第10屆「X-site計畫」結果，由「途中」團隊以同名作品「途中（Find your way out）」脫穎而出，獲得首獎。圖／「途中」、北美館提供

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