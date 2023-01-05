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翻譯1984、動物農莊 作家劉紹銘89歲辭世

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
香港作家劉紹銘四日過世。圖／取自香港中文大學出版社臉書
香港作家劉紹銘四日過世。圖／取自香港中文大學出版社臉書

以翻譯「一九八四」、「動物農莊」聞名的香港作家、翻譯家劉紹銘四日過世，享壽八十九歲。劉紹銘就讀台大外文系期間，曾與白先勇、陳若曦等人創辦「現代文學」雜誌，對張愛玲研究亦有獨到見解。

香港明報指出，嶺南大學昨透過電郵，告知師生該校榮休教授劉紹銘離世消息。校方稱，劉紹銘是著名中國當代文學學者、教育家、翻譯家和作家，致力於中國當代文學保存、傳播和研究，在翻譯和跨文化傳播領域貢獻巨大。

劉紹銘一九三四年生於香港，一九六○年畢業於台大外文系。在取得美國印第安那大學比較文學博士學位後，曾先後任教於香港中文大學、新加坡國立大學、香港嶺南大學。

香港中文大學出版社在臉書發布悼文指出，劉紹銘著作等身，先後出版多本作品。近年重新出版譯作「一九八四」、新譯「動物農莊」，及至選編「給孩子的港臺散文」等。

藉「一九八四」出版七十周年，香港中文大學出版社二○一九年重新出版劉紹銘的譯本。劉在譯者前言提到，他多年來翻譯過不少英美小說，「以誠惶誠恐的『使命感』從事的，只有『一九八四』」。

香港 中文大學 台大

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