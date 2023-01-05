台彩推六款新刮刮樂 2,000萬超級紅包誘人

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
台彩推出春節應景刮刮樂「2,000萬超級紅包」，今年獎項破紀錄 ，七個2,000萬元，10個200萬元加賓士休旅車，850個100萬元 。圖/仝澤蓉攝影
台彩推出春節應景刮刮樂「2,000萬超級紅包」，今年獎項破紀錄 ，七個2,000萬元，10個200萬元加賓士休旅車，850個100萬元 。圖/仝澤蓉攝影

歡喜迎金兔，樂刮富貴來。台灣彩券公司昨（4）日推出2023年首波六款刮刮樂新品，其中全年最高頭獎獎金的「2,000萬超級紅包」及中獎率100%的年度生肖款「金兔獎」是最受矚目的新春限定款。「2,000萬超級紅包」每張售價新台幣2,000元，總獎金及各獎項個數都破紀錄，最高頭獎獎金2,000萬元共有七個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有十個，還有850個三獎100萬元。

生肖主題刮刮樂「金兔獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，「大三元」、「好運連發」、新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」同日上市，玩法多樣、獎項及獎金也相當豐富。今年首波上市的六款新品總獎項超過2,282萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。

台灣彩券公司昨舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」。台彩董事暨發言人黃志宜表示，為回饋消費者，今年第一次發行六款新品總獎金與總獎項創紀錄，為刮刮樂有史以來單次發行最高。

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