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鵪鶉、土雞染H5N1高病原禽流感 撲殺近7萬隻家禽
農委會防檢局今天表示，彰化和美鎮2鵪鶉場（6萬233隻）及雲林縣元長鄉1紅羽土雞場（9215隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI），已依標準作業程序完成該等禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。
根據防檢局統計，截至目前為止，國內H5N1高病原性禽流感已經累計20場，其中鴨場7場、鵝場2場；土雞、蛋雞、黃金雞、鵪鶉等陸禽有11場；有通報的禽場集中在彰化、雲林地區。
從去年11月17日宜蘭養鴨中心確診爆發H5N1高病原禽流感後，H5N1病毒進入家禽，之後一路延燒，從水禽到陸禽，H5N1高傳染力與高致病性，至今20場案例場，撲殺逾24萬8000隻家禽。
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