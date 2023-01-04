破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

破傷風是一種由破傷風桿菌在人體產生毒素所引起的急性傳染病，刺傷、燒燙傷、螫咬傷等深度外傷，都可能引起的症狀。不過基層診所卻傳出破傷風疫苗缺貨「一支都訂不到」。食藥署晚間急聲明，本周已預計放行20萬5790劑破傷風疫苗，全數專案進口的疫苗，若順利春節前皆會通過封緘檢驗。

破傷風疫苗於受傷前、後予以施打，都可有效防阻破傷風的發生。一般而言破傷風疫苗的藥效能維持10年，所以若還在保護期限內，可不用重複施打；剛出生的新生兒也會注射五合一疫苗。

據媒體報導，基層診所破傷風疫苗缺貨情形相當嚴重，連一支都訂不到貨。其實，破傷風疫苗缺貨情形已久，去年就傳出缺貨，當時食藥署公告後，有數家廠商表示願意進口，因此食藥署以專案方式准許兩家醫材商進口國外破傷風疫苗，已填補國內需求缺口。

負責疫苗封緘檢驗的食藥署研究檢驗組組長王德原表示，喜美德公司、安特羅公司申請之破傷風疫苗檢驗封緘案，分別有5批28萬3170劑，以及4批17萬8880劑，預計於本周內放行2批喜美德公司破傷風疫苗共20萬5790劑。安特羅公司的疫苗則仍待補齊技術資料、檢驗標準品，才能進行封緘檢驗，將加速辦理相關檢驗及審查工作。

王德原說明，國內破傷風疫苗藥品許可證僅1張，為國光生物科技股份有限公司的「"國光" 明礬沈澱破傷風類毒素」，但因為因為原料問題，幾年前就以暫停生產。醫材廠進口的破傷風疫苗，進口後需要經過10項檢驗封緘，檢驗時程約需60天。若本次廠商送檢、審查皆合格，預計春節前可再放行3批7萬7380劑疫苗，以滿足國內用藥需求。

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