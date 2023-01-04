破傷風疫苗缺貨？食藥署：有庫存且將再進20萬劑
媒體報導有基層醫療診所指稱破傷風疫苗1劑都訂不到。食藥署今天說明，破傷風並非常規接種疫苗，而是根據市場需求採買，尚有庫存，近期將再放行逾20萬劑，無缺藥問題。
中時新聞網今天報導，近期台灣因中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情掀起缺藥潮，台中一家外科診所爆料指稱，破傷風用藥現在診所一支都訂不到。
衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組長王德原晚間接受媒體聯訪表示，破傷風疫苗並非常規接種疫苗，不是由政府採買，而是看市場需求採購。
王德原指出，目前破傷風疫苗只有一張國產許可證，即國光疫苗，但因一些狀況，暫無生產。
為解決國內需求，食藥署核准喜美德生醫科技股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司這2家藥商，從國外專案輸入破傷風疫苗。
王德原說，正辦理破傷風疫苗檢驗封緘案，預計本週內將放行2批、共20萬5790劑破傷風疫苗，後續批次倘經檢驗及審查皆合格，於春節前可再放行3批、7萬7380劑，並無缺藥問題。
食藥署補充說明，藥廠仍有疫苗庫存，使用上並無缺乏狀況。
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