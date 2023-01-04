快訊

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查

破傷風疫苗缺貨？食藥署：有庫存且將再進20萬劑

中央社／ 台北4日電
圖／ingimage
圖／ingimage

媒體報導有基層醫療診所指稱破傷風疫苗1劑都訂不到。食藥署今天說明，破傷風並非常規接種疫苗，而是根據市場需求採買，尚有庫存，近期將再放行逾20萬劑，無缺藥問題。

中時新聞網今天報導，近期台灣因中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情掀起缺藥潮，台中一家外科診所爆料指稱，破傷風用藥現在診所一支都訂不到。

衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組長王德原晚間接受媒體聯訪表示，破傷風疫苗並非常規接種疫苗，不是由政府採買，而是看市場需求採購。

王德原指出，目前破傷風疫苗只有一張國產許可證，即國光疫苗，但因一些狀況，暫無生產。

為解決國內需求，食藥署核准喜美德生醫科技股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司這2家藥商，從國外專案輸入破傷風疫苗。

王德原說，正辦理破傷風疫苗檢驗封緘案，預計本週內將放行2批、共20萬5790劑破傷風疫苗，後續批次倘經檢驗及審查皆合格，於春節前可再放行3批、7萬7380劑，並無缺藥問題。

食藥署補充說明，藥廠仍有疫苗庫存，使用上並無缺乏狀況。

疫苗 食藥署

延伸閱讀

後疫情時代布局台灣 GSK擴大徵才

台中疫情升溫…今首度突破4000例 疫苗打氣3倍成長

國內新冠疫情升溫 桃市府呼籲市民盡快接種疫苗

賽諾菲、GSK研發新冠疫苗歐盟核准施打 入台時程待商榷

相關新聞

桃園爆發「退伍軍人症」感染 增至12名市民確診

桃園市大溪區近期發生疑似退伍軍人症群聚案件，自去年12月21日至今，其中有12名市民確診，還有4名尚在檢驗中，疫調發現個...

台金春節第4波加班機來囉！ 1月7日上午9點開放訂位

春節返鄉機票買到沒？金門縣政府今天表示，為讓鄉親順利返鄉過節，觀光處副處長董雲馨今天率縣府團隊等一行人親赴民航局與各航空...

大陸冷氣團加輻射冷卻 週末低溫探11度

氣象局今天表示，明天北部稍回溫，但6日大陸冷氣團南下，7、8日受乾冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北氣溫下探至攝氏13度，空...

3歲顱顏兒學習受阻 家人最期待學會喊出「爸爸」

財團法人羅慧夫顱顏基金會今舉辦「好好長大」募款記者會，3歲的顱顏兒宸宸患有罕病「高登哈氏症」，剛出生時喝奶、翻身都有困難...

破傷風疫苗缺貨？食藥署：有庫存且將再進20萬劑

媒體報導有基層醫療診所指稱破傷風疫苗1劑都訂不到。食藥署今天說明，破傷風並非常規接種疫苗，而是根據市場需求採買，尚有庫存...

高雄榮家啟動「榮心照護網」 幫心臟病患搶回心跳聲

心血管疾病常危及高齡榮民生命，高雄榮民總醫院今午在高雄榮家啟用全台首座「榮心照護網」，透過心電圖迅速判讀、傳輸，可及時搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。