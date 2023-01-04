嫁對了？她嗨嫁頂大電資帥哥 網見「背後心機」嘆尪娶錯人

每個人心中都有挑選另一半的理想條件。一名女網友在Dcard上發文寫下自身情史，並分享終於和第三任男友互許終身的喜悅，底下留言區雖收獲些許祝福，但卻意外引來更多議論。

原PO文中列出過去兩任前男友，將一、二任對象稱為「警專消防員」和「私立化學系肥宅」。她分析，消防員外型帥又有腹肌，肥宅則是專情「女友奴」，最後卻分別因跑去洗泰國浴、思想狹隘分手。

至於現任老公、也是第三任男友的「頂大電資帥哥」，由於富有情趣、待她又相當大方，讓原PO預見未來幸福甜蜜生活，最後終於點頭嫁人。

貼文一出，留言區不乏有人恭喜原PO，卻也引來不少不以為然的聲浪，「恭喜，但妳確定他有娶對人嗎...」、「我覺得她因為外在條件甩了前任，最後也會因為外在的條件被甩」、「五年後再看看是否真的那麼恩愛」、「要問妳什麼？妳看起來是蠻沾沾自喜的，祝妳幸福囉」、「所以重點是頂大電資帥哥？笑死一堆下班都揪團去『按摩』，真的不要高興的太早欸」。

網友們認為，從原PO對每任對象的點評，不僅貼上各式標籤，帶著勢利的眼光看另一半更讓人難祝福，「不是要唱衰吧，而是原PO的用字遣詞，就很物化自己的另一半，那是要怎麼走的長久」、「原PO只看到對方優點，但把前兩任嫌到臭酸，其實也大概知道她怎麼想，時間證明囉」、「重點不在學歷，而是她貼了許多外在的標籤，感覺就不是真的愛對方才結婚的，而是看價值（個人看法）」。

不過也有網友力挺原PO，「那應該因為什麼原因而愛對方，才能夠算是『真的』愛對方呢？...除非是家人，否則有誰可以真的完全無視那些外在條件的去愛一個人？」、「恭喜原PO後來遇到對的人~甜蜜蜜」。

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