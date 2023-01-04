快訊

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫁對了？她嗨嫁頂大電資帥哥 網見「背後心機」嘆尪娶錯人

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人心中都有挑選另一半的理想條件。示意圖／Ingimage
每個人心中都有挑選另一半的理想條件。示意圖／Ingimage

每個人心中都有挑選另一半的理想條件。一名女網友在Dcard發文寫下自身情史，並分享終於和第三任男友互許終身的喜悅，底下留言區雖收獲些許祝福，但卻意外引來更多議論。

原PO文中列出過去兩任前男友，將一、二任對象稱為「警專消防員」和「私立化學系肥宅」。她分析，消防員外型帥又有腹肌，肥宅則是專情「女友奴」，最後卻分別因跑去洗泰國浴、思想狹隘分手。

至於現任老公、也是第三任男友的「頂大電資帥哥」，由於富有情趣、待她又相當大方，讓原PO預見未來幸福甜蜜生活，最後終於點頭嫁人。

貼文一出，留言區不乏有人恭喜原PO，卻也引來不少不以為然的聲浪，「恭喜，但妳確定他有娶對人嗎...」、「我覺得她因為外在條件甩了前任，最後也會因為外在的條件被甩」、「五年後再看看是否真的那麼恩愛」、「要問妳什麼？妳看起來是蠻沾沾自喜的，祝妳幸福囉」、「所以重點是頂大電資帥哥？笑死一堆下班都揪團去『按摩』，真的不要高興的太早欸」。

網友們認為，從原PO對每任對象的點評，不僅貼上各式標籤，帶著勢利的眼光看另一半更讓人難祝福，「不是要唱衰吧，而是原PO的用字遣詞，就很物化自己的另一半，那是要怎麼走的長久」、「原PO只看到對方優點，但把前兩任嫌到臭酸，其實也大概知道她怎麼想，時間證明囉」、「重點不在學歷，而是她貼了許多外在的標籤，感覺就不是真的愛對方才結婚的，而是看價值（個人看法）」。

不過也有網友力挺原PO，「那應該因為什麼原因而愛對方，才能夠算是『真的』愛對方呢？...除非是家人，否則有誰可以真的完全無視那些外在條件的去愛一個人？」、「恭喜原PO後來遇到對的人~甜蜜蜜」。

消防員 結婚 頂大 Dcard

相關新聞

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

破傷風是一種由破傷風桿菌在人體產生毒素所引起的急性傳染病，刺傷、燒燙傷、螫咬傷等深度外傷，都可能引起的症狀。不過基層診所...

鵪鶉、土雞染H5N1高病原禽流感 撲殺近7萬隻家禽

農委會防檢局今天表示，彰化和美鎮2鵪鶉場（6萬233隻）及雲林縣元長鄉1紅羽土雞場（9215隻）確診H5N1亞型高病原性...

桃園爆發「退伍軍人症」感染 增至12名市民確診

桃園市大溪區近期發生疑似退伍軍人症群聚案件，自去年12月21日至今，其中有12名市民確診，還有4名尚在檢驗中，疫調發現個...

嫁對了？她嗨嫁頂大電資帥哥 網見「背後心機」嘆尪娶錯人

每個人心中都有挑選另一半的理想條件。一名女網友在Dcard上發文寫下自身情史，並分享終於和第三任男友互許終身的喜悅，底下留言區雖收獲些許祝福，但卻意外引來更多議論...

台金春節第4波加班機來囉！ 1月7日上午9點開放訂位

春節返鄉機票買到沒？金門縣政府今天表示，為讓鄉親順利返鄉過節，觀光處副處長董雲馨今天率縣府團隊等一行人親赴民航局與各航空...

年假長達十天 台彩樂觀預估：今年買氣肯定比去年更好

台灣彩券公司昨（4）日推出今年首波六款刮刮樂新品，台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，今年的總獎金、各獎項個數、以及百萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。