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3歲顱顏兒學習受阻 家人最期待學會喊出「爸爸」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
宸宸媽媽（左）、揚揚爸爸（右）今帶著宸宸、揚揚出席「好好長大」募款記者會，藝人方文琳（中）也現身鼓勵顱顏兒家庭。記者鄒尚謙／攝影
宸宸媽媽（左）、揚揚爸爸（右）今帶著宸宸、揚揚出席「好好長大」募款記者會，藝人方文琳（中）也現身鼓勵顱顏兒家庭。記者鄒尚謙／攝影

財團法人羅慧夫顱顏基金會今舉辦「好好長大」募款記者會，3歲的顱顏兒宸宸患有罕病「高登哈氏症」，剛出生時喝奶、翻身都有困難；另一位3歲顱顏兒揚揚則是天生唇顎裂，語言發展能力遲緩，現在剛學會「好、不要、媽媽」等簡單詞彙，揚揚爸爸最期待未來揚揚可以喊出「爸爸」。

高登哈氏症是相當罕見的顱顏疾病，會影響眼、耳、脊椎的發育，甚至有呼吸與進食的問題，宸宸剛出生的時候，因「軟喉症」呼吸相當困難，用力、睡覺都可能缺氧使臉色發黑，甚至無法翻身，媽媽徹夜都無法成眠，24小時悉心照料，生怕宸宸隨時會離開他們；兩歲時，為了配助聽器幫宸宸重拾學習能力，媽媽得四處向家人借錢，照料壓力龐大，直到後來遇到基金會的資源協助，才讓媽媽喘了口氣。

經過媽媽細心的照料，宸宸雖進到特幼班，但老師說宸宸是班上能力最好的，有機會轉普幼班。媽媽金在記者會現場一度潸然不成語，表示對許多媽媽來說，進入普通班就讀沒什麼難度，但這卻是她最大的願望，卻又擔心進入普通班後的異樣眼光，小孩都是媽媽的寶貝，不應該被貼上標籤、被霸凌。

居住在雲林的揚揚，出生後才得知患有唇腭裂。揚揚爸爸表示，一歲時就做過唇裂、顎裂手術兩次手術，為了讓傷口不要留下傷疤，要積極按摩傷口，但按摩開刀的傷處的疼痛，讓他相當心疼，擔心揚揚受不了，但不按摩又會留下疤痕。

照料新生兒本身就相當困難，要照護顱顏兒更需要專業知識與輔助器具。揚揚爸爸說，一開始其實不知道怎麼使用固定鼻模，在基金會提供的喘息到宅服務後，爸媽順利學會術前及術後的照顧。

揚揚爸爸說，開刀後的揚揚仍只能發出「咿咿啊啊」的聲音，基金會幫助下進行語言治療，發出ㄅㄆㄇ的發音，現在可以講「好、不要、媽媽」，但「爸爸」的ㄅ音還沒辦法發出，最期待日後揚揚可以喊出爸爸的名字，也期待揚揚能夠平平安安長大。

羅慧夫顱顏基金會協助盧顏兒家庭，亟需募集3000萬的捐款，募款用途在國內包括：顱顏家庭懷孕諮詢與關懷、新生兒喘息服務、社會適應活動、倡議推廣；在國外包括：培訓種子醫療人員、國際義診、建立顱顏團隊等補助項目。即日起只要單筆捐款580元以上，將贈送兔年喜氣春聯紅包套組，送完為止。

「好好長大」募款活動網址：https://reurl.cc/8577Wj

爸爸 募款 羅慧夫

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