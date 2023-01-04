跨境社群平台販賣禁用獸夾 農委會函請下架卻碰軟釘子

根據動保法與野保法規定，禁止使用於捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸鋏，但在電商平台、臉書網路社群媒體，都可以找到公然在網路上陳列販賣，動保團體多次檢舉未果；農委會表示，農委會已多次透過國內電商相關公會，要求電商平台主動下架或屏蔽獸鋏等不得販售的商品資訊，也與財政部關務署合作，邊境查緝國外非法輸入獸鋏。

農委會表示，依動物保護法第14條之2明定，我國境內任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，各縣市政府只要查獲違法，可處1.5萬到7.5萬，近三年平均每年全國獸鋏稽查及檢舉案件數8334件。

農委會108年就曾函請台灣臉書有限公司下架違反動物保護法第14條之2規定2k7商品並提供供貨廠商資料，然經該公司委請法律事務所函復農委會，請逕向Facebook Inc.檢舉臉書內容，供Facebook Inc.得以採取適當的調查或行動，此為該跨國公司的原則。

農委會表示，臉書屬跨境國際社群平台，國人在境內也會看到不屬於國內的臉書社群資訊，非我國法律所能管理的範圍；國人切勿網購獸鋏、也千萬不要設置獸鋏來捕捉動物，這些行為都違反動物保護法，請民眾不要用這類嚴重傷害動物的工具捕捉動物。

農委會說，除了持續加強運用多元媒體與社群網路，宣導禁止使用獸鋏捕捉動物，以加強全民認知，另與財政部關務署合作，加強我國邊境查緝，避免海外輸入獸鋏，杜絕殘忍傷害動物。 動保團體在網路電商平台集截圖，公然販賣禁止的獸夾。圖／動保團體提供

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