為照顧下一個戴資穎 台北榮總與北市大簽署合作協議書

台北榮總與台北市立大學今上午簽署合作協議書，將醫療與體育結合，在運動傷害防護與治療、運動科學研究與運用、健康運動促進及專業運動選手照護等深化交流，提供運動員專業醫療照護。

臺北市立大學設有教育、理學、市政管理、人文藝術及體育五大學院，培養出無數優秀人才，包括世界羽球名將戴資穎等。台北榮總院長陳威明說，未來北榮將建置運動員就醫綠色通道及運動員體適能中心，並結合骨科、復健科、身障重建中心等醫療技術，提供運動員專業醫療照護；除醫療合作外，北市大師生的藝文創作、專業樂團等也可安排在北榮展演，提供病人、家屬及員工文化心靈饗宴。

台北市立大學校長邱英浩表示，北市大創立於1895年，前身為北體時代開始，與台北榮總合作至今超過30年，北榮也是運動醫學及防護員制度始祖，北市大在體育方面卓越成就，不僅是老師及選手的努力，北榮提供的專業醫療照護功不可沒，北市大與北榮不僅是鄰居，更是一家人，藉由人才及技術緊密交流，將大幅提升我國運動醫療水準。

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