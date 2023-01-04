快訊

雲林斗六國中平交道行人遭火車撞擊 中年女性當場死亡

退役空軍上校涉當共諜探機密 與3現任軍官被收押

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為照顧下一個戴資穎 台北榮總與北市大簽署合作協議書

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明（前排左三）說，未來北榮將建置運動員就醫綠色通道及運動員體適能中心，並結合骨科、復健科、身障重建中心等醫療技術，提供運動員專業醫療照護。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明（前排左三）說，未來北榮將建置運動員就醫綠色通道及運動員體適能中心，並結合骨科、復健科、身障重建中心等醫療技術，提供運動員專業醫療照護。圖／台北榮總提供

台北榮總台北市立大學今上午簽署合作協議書，將醫療與體育結合，在運動傷害防護與治療、運動科學研究與運用、健康運動促進及專業運動選手照護等深化交流，提供運動員專業醫療照護。

臺北市立大學設有教育、理學、市政管理、人文藝術及體育五大學院，培養出無數優秀人才，包括世界羽球名將戴資穎等。台北榮總院長陳威明說，未來北榮將建置運動員就醫綠色通道及運動員體適能中心，並結合骨科、復健科、身障重建中心等醫療技術，提供運動員專業醫療照護；除醫療合作外，北市大師生的藝文創作、專業樂團等也可安排在北榮展演，提供病人、家屬及員工文化心靈饗宴。

台北市立大學校長邱英浩表示，北市大創立於1895年，前身為北體時代開始，與台北榮總合作至今超過30年，北榮也是運動醫學及防護員制度始祖，北市大在體育方面卓越成就，不僅是老師及選手的努力，北榮提供的專業醫療照護功不可沒，北市大與北榮不僅是鄰居，更是一家人，藉由人才及技術緊密交流，將大幅提升我國運動醫療水準。

台北市立大學 榮總

相關新聞

影／彰化和美鵪鶉爆感染H5N1 疫情往北彰擴散

彰化H5N1禽流感疫情爆不停，今天和美鎮有兩場鵪鶉場感染，撲殺6萬233隻鵪鶉，疫情由南往北擴散，這是去年冬天疫情爆發以...

大陸冷氣團加輻射冷卻 週末低溫探11度

氣象局今天表示，明天北部稍回溫，但6日大陸冷氣團南下，7、8日受乾冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北氣溫下探至攝氏13度，空...

跨境社群平台販賣禁用獸夾 農委會函請下架卻碰軟釘子

根據動保法與野保法規定，禁止使用於捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸鋏，但在電商平台、臉書網路社群媒體，都可以找到公...

台東2023鳳梨釋迦優質果園評鑑 46歲農友葉心言奪冠

行政院農委會台東區農業改良場今天舉辦「鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」成果表揚，今年共計35位農友參加，銓益農業運銷合作社46...

北榮新竹改隸10周年 未來擬建智慧醫療大樓增病床

台北榮總新竹分院今舉辦改隸10周年紀念，北榮新竹分院10年來不斷更新設備、擴充醫療量能，更肩負起台3線的急救責任、守護了...

為照顧下一個戴資穎 台北榮總與北市大簽署合作協議書

台北榮總與台北市立大學今上午簽署合作協議書，將醫療與體育結合，在運動傷害防護與治療、運動科學研究與運用、健康運動促進及專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。