成大為確診孕婦成立專責病房 115名新生兒創零確診紀錄

成大醫院從去年5月起為確診與居家隔離孕產婦設立專責病房，到去年底之已經陸續照顧430人，並順利接生115位新生兒，創下新生兒零確診的紀錄，醫院表示，新冠病毒透過產道垂直感染的機率並不高，加上孩子出生後馬上與產婦隔離，有一套照顧的標準流程，才能順利讓新生兒都免於染疫。

去年年中國內疫情竄升，許多孕婦雖然都已經有打了疫苗，但仍然確診，增加生產風險，也擔心孩子一出生之後就被感染，在沒有辦法打疫苗的情況下，可能會照顧困難。

成大醫院在台南市政府衛生局規劃之下，成立專責病房，備有15床，其中9床供確診者使用、6床居家隔離，另外有3間產房。

成大醫院產房主任蔡佩穎醫師指出，截至2022年12月31日，陸續照顧了430位新冠肺炎確診及居家隔離中的孕產婦。其中有142位孕產婦住院，31位安胎治療後出院，111位產婦生產，所有孕產婦都恢復良好；接生的115位新生兒新冠病毒檢測皆為陰性。

蔡佩穎表示，可能因為孕婦多數都有注射新冠肺炎疫苗，確診後症狀輕微，其中只有一人為中症，呼吸不順，但經過治療後狀況穩定。

她表示，根據國外文獻，新冠肺炎垂直傳染給胎兒的機率小於1%，可能多數都是在嬰兒出生後與母親同一個病房，造成傳染，成大為了避免這種情況發生，新生兒出生後就馬上與母親隔離，由護理師專責照顧，但仍然能使用母親擠出來的母乳餵養。

小兒感染科醫師沈靜芬表示，新冠肺炎大多是經由呼吸道感染，母親經胎盤傳染給嬰兒的機率不高，加上有疫苗，孩子在出生後體內自然帶有抗體，只要能夠阻絕母子之間的飛沫傳染，就能夠避免確診。

小兒部嬰兒室主任謝旻玲醫師表示，最主要是媽媽在生產後看不到孩子，情緒上難免低落，同時也會擔心孩子可能被感染，醫護人員都會透過拍照、錄影，隨時提供孩子最新的狀況，讓媽媽能夠放心。

新冠病毒的流行，影響了世界每一個角落。懷著忐忑心情期待新生命到來的準父母們，因為遇到確診COVID-19，更感徬徨不安與焦慮。成大醫院產房陸續收治確診孕產婦，隨著疫情的波動及確診孕產婦的高風險，在這些確診孕產婦身上看見迫切的醫療需求。

基於大學醫學中心的責任及使命，成大醫院在臺南市政府衛生局指導下，於2022年5月20日成立「COVID-19婦幼專責照護」，為確診隔離、緊急狀況之孕婦安排產程綠色通道，由急診、產房、開刀房、嬰兒病房、小兒加護病房、感染管制中心等跨科團隊提供全方位照護，運用雙倍以上的照護醫護人力與物資，為疫情中孕產婦提供最安心專業的安全環境。

成大醫院產房主任蔡佩穎醫師指出，在完善的安排下，確診孕婦們從急診快速便捷的評估處置，到遠端智慧醫療導入專責產房，及待產、生產、產後、安胎的全面周全照護，都讓孕婦和家屬都感到安心踏實，也十分感謝整個醫療團隊。

蔡佩穎醫師表示，截至2022年12月31日，成大醫院陸續照顧了430位新冠肺炎確診及居家隔離中的孕產婦。其中有142位孕產婦住院，31位安胎治療後出院，111位產婦生產，所有孕產婦都恢復良好；在完善照顧下，接生的115位新生兒新冠病毒檢測皆為陰性。

成大醫院小兒感染科沈靜芬醫師表示，新生兒的照顧遵循「臺灣兒科醫學會、臺灣新生兒科醫學會、臺灣兒童感染症醫學會」照顧共識，資深小兒科醫護人員全程陪伴確診孕婦生產，。小兒科醫師隨即進行呼吸及生命徵象的評估，待新生兒狀況穩定，即由支援人員依循規劃好的轉送路線，入住新生兒加護隔離病房或新生兒一般隔離病房。

小兒部嬰兒室主任謝旻玲醫師表示，小兒科醫師每日穿著完整防護裝備，包含N95口罩及護目鏡，進入病房巡診評估新生兒的健康與變化；資深護理師更化身「護理師媽媽」替代無法親身照顧的產婦，提供24小時全天候貼心服務，以媽媽身上收集到的珍貴母奶一點一滴地餵哺寶寶，並即時回報寶寶的身體狀況，撫慰爸爸媽媽無法見到寶寶的焦慮。專責隔離病房除定期消毒清潔，並配備遠端生命徵象及影像監控系統，讓新生兒的照顧做到全程監控且滴水不漏的體貼完善。

蔡佩穎醫師也指出，成大醫院專責產房的設置，可以落實輕重症分流政策，直接減緩臺南市許多婦產科醫療院所照顧確診者的醫療資源及壓力，以專注提供非確診孕產婦照護。

從成大醫院專責產房的設立，到目前日趨成熟的運作中曾有過艱難與困境，但很幸運的在衛生局和院方大力支持，及所有共同打拼的夥伴堅持與努力下，「成大醫院COVID-19婦幼專責照護團隊」在孕產婦最需要陪伴的時刻，讓孕產婦無後顧之憂地迎接新生命，完成這值得驕傲的使命及成果。

成大醫院為確診及居家隔離的孕產婦設立專責病房，圖為接生的第100個寶寶。圖／成大提供 成大醫院為確診及居家隔離的孕產婦設立專責病房，創下115名新生兒都零確診的紀錄。記者修瑞瑩／攝影

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