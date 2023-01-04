菸商載具廣告「未來恐充斥街頭看板」 王必勝：這是兩回事

「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商，過去政院版堅持禁止電子煙、納管加熱菸，但民團主張「雙禁」，各黨團委員也有各自版本，經過前3次協商後，各方立場漸漸擬出共識，其中最重要2項共識包括「加熱菸載具不廣告、不宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」，但昨日一夕遭國健署推翻，退回最初政院版版本，尤以「加熱菸載具」納管與否成最大爭議。

加熱菸本體包括菸草柱及加熱載具，但此次修法政院版僅納管菸草柱，至於加熱載具規範不明，也無法獲得委員認同，就怕法案通過會「空白授權」。今日聚焦林為洲、林奕華、吳玉琴、陳椒華、蘇巧慧等委員意見，建議應將修正草案第7、12、17條修正，如第7條健康風險評估／上市風險評估條文中納入加熱菸載具；第12條納入加熱菸載具不得宣傳、廣告；第17條，20歲以下不得購買加熱菸載具。

立委吳玉琴表示，加熱菸如果只有菸草柱沒有加熱器，根本無法吸食，應該必須一起處理，國健署過去沒有把載具管理納入個別條文檢視，更稱美國沒有管理載具，但美國管理菸草製程、產品零件及附件都有一併處理，國健署抄美國針對加熱菸上市前審查報告，卻不抄後面載具管理的內容，而前述第7條條文起初未納入組合元件，後續第15條又寫到組合元件，前後條文邏輯令人困惑，國健署還想打模糊杖給經濟部，「我很難幫你們辯護，你們好自為之」。

立委林奕華今天表示，買耳機不會拿來玩，而是拿來聽聲音，加熱器載具買來「就是要抽菸」，但修正草案第12條若未將載具納入規範，等於未來加熱菸載具可以廣播、電視、電影、錄影、電腦、網路、雜誌、看板、廣告，做各類宣傳、專題報導，還可以折扣、促銷，當贈品贈送，贊助演唱會、演講會、餐會、茶會等，如果今天不禁止，「國健署就是鼓勵抽菸！」

衛環委員會召委林為洲也指出，目前國際菸商都將加熱菸菸品、載具以「不同品牌」來分開販售，市面上有可能有不同品牌的載具和煙彈，也可能有同一家公司生產不同品牌的煙彈、載具。

立委陳椒華表示，加熱菸和載具未來雖然會經過「健康風險評估／上市前風險評估」的程序，但第12條條文中，卻要求廠商菸品促銷廣告時，不得註明宣稱通過「健康風險評估審查」，那就代表「根本不適合促銷」，但如果法規不限制，未來要花更多力氣去稽查，「拜託衛福部如果要嚴管加熱菸就不要騙人，如果不把載具放進法內，等於鼓勵大家買。」立委林奕華也質問衛福部次長王必勝「加熱菸載具適合促銷嗎？」

王必勝語出驚人表示，「我尊重委員討論，但我是尊重國健署意見。」林奕華瞬間大怒，直言「你是上級長官欸！」王必勝接著說，站在衛福部、國健署立場都是反對抽菸，但法規就是鬆跟緊、管到什麼程度的問題，以「菸防法」本身精神跟邏輯是管理煙柱，是對菸品做適當或加強管理，也當然不適合贈送，但這跟禁止是兩回事，本質上加熱菸就是對菸草加熱。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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