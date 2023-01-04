曾文水庫蓄水剩28% 台南今年水情吃緊 拚再生水倍增

由於去年降雨量偏低，台南市水情燈號自12月2日起即轉為黃燈減壓供水，預計今年水情較為吃緊，台南市長黃偉哲上午陪同行政院長蘇貞昌視察曾文水庫說，謝謝經濟部、水利署及早持續監控水情、調度管控相關水源節約供應措施，目前南市供水仍屬穩定，感謝蘇院長及中央各部會對於抗旱的努力付出。

曾文水庫目前蓄水剩28%，烏山頭水庫也僅58%。黃偉哲表示，這段時間南部地區下雨量很少，經過提早宣布進入黃色燈號，減壓供水，希望能夠將用水時間延長，大家有足夠的水可使用，包含產業用水、農業用水，期盼平安度過用水的階段。

目前南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市，市府配合中央抗旱政策指示及早因應，除了民生用水夜間減壓供水外，市府已通知所屬單位停止所管轄噴水池、沖洗外牆等非必要用水；另外為有效節省自來水用量，市府也擴大回收水用於道路清洗、植栽澆灌等用途，統計12月平均每日回收水取用量約4500噸，已大幅超越2021年大旱平均用量2700噸。

此外，南市永康再生水廠於去年12月16日起每日提供8000噸再生水，預計在今年2月底安平再生水廠每日可提供1萬噸再生水，至2024年安平、永康及仁德3座再生水廠，合計每日最多將提供6.3萬噸再生水，穩定南科園區產業用水需求，同時呼籲市民一同節水抗旱。

因應未來旱、澇極端氣候，凸顯多元穩定供水來源非常重要，中央在台南大力支持推動各項水資源設施的興建及改善，如台南海水淡化廠，全期每日可供給20萬噸用水，利用源源不絕的海水水源淡化生產，能大幅降低氣候變遷帶來的供水不確定性，對於穩定公共用水有非常大的幫助。

另外，攸關農民灌溉的白河水庫更新非常重要，目前中央進行中的白河水庫更新改善計畫，從2017年庫容969萬立方公尺，已恢復至2022年底1387萬立方公尺，後續希望讓白河水庫能恢復庫容至2000萬立方公尺，確保南市白河農業、蓮花產業的穩定發展，讓農民過得更好。 曾文水庫蓄水率僅剩28%，南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市。圖／台南市府提供

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