快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾文水庫蓄水剩28% 台南今年水情吃緊 拚再生水倍增

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌前往曾文水庫觀景台視察，感謝中央支援台南改善水資源設施。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌前往曾文水庫觀景台視察，感謝中央支援台南改善水資源設施。圖／台南市府提供

由於去年降雨量偏低，台南市水情燈號自12月2日起即轉為黃燈減壓供水，預計今年水情較為吃緊，台南市長黃偉哲上午陪同行政院長蘇貞昌視察曾文水庫說，謝謝經濟部、水利署及早持續監控水情、調度管控相關水源節約供應措施，目前南市供水仍屬穩定，感謝蘇院長及中央各部會對於抗旱的努力付出。

曾文水庫目前蓄水剩28%，烏山頭水庫也僅58%。黃偉哲表示，這段時間南部地區下雨量很少，經過提早宣布進入黃色燈號，減壓供水，希望能夠將用水時間延長，大家有足夠的水可使用，包含產業用水、農業用水，期盼平安度過用水的階段。

目前南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市，市府配合中央抗旱政策指示及早因應，除了民生用水夜間減壓供水外，市府已通知所屬單位停止所管轄噴水池、沖洗外牆等非必要用水；另外為有效節省自來水用量，市府也擴大回收水用於道路清洗、植栽澆灌等用途，統計12月平均每日回收水取用量約4500噸，已大幅超越2021年大旱平均用量2700噸。

此外，南市永康再生水廠於去年12月16日起每日提供8000噸再生水，預計在今年2月底安平再生水廠每日可提供1萬噸再生水，至2024年安平、永康及仁德3座再生水廠，合計每日最多將提供6.3萬噸再生水，穩定南科園區產業用水需求，同時呼籲市民一同節水抗旱。

因應未來旱、澇極端氣候，凸顯多元穩定供水來源非常重要，中央在台南大力支持推動各項水資源設施的興建及改善，如台南海水淡化廠，全期每日可供給20萬噸用水，利用源源不絕的海水水源淡化生產，能大幅降低氣候變遷帶來的供水不確定性，對於穩定公共用水有非常大的幫助。

另外，攸關農民灌溉的白河水庫更新非常重要，目前中央進行中的白河水庫更新改善計畫，從2017年庫容969萬立方公尺，已恢復至2022年底1387萬立方公尺，後續希望讓白河水庫能恢復庫容至2000萬立方公尺，確保南市白河農業、蓮花產業的穩定發展，讓農民過得更好。

曾文水庫蓄水率僅剩28%，南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市。圖／台南市府提供
曾文水庫蓄水率僅剩28%，南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市。圖／台南市府提供

曾文水庫 台南市長 白河

延伸閱讀

南部水情吃緊 嘉南停灌補償金農曆年前發放每公頃9.6萬

蘇貞昌視察曾文水庫 翁章梁爭取水庫正名大埔水庫再成話題

南市議長涉賄邱莉莉、林志展交保 民進黨團回應

南市首建溫室氣體登錄平台 協助企業掌握碳排邁淨零

相關新聞

駕駛首見六個燈號誌感到錯亂 網歪樓：六燈全亮記得去領獎

紅綠燈是道路安全上不可或缺的重要交通管制設施，一般在路上看到的紅綠燈通常是三個燈號，但是日前有一名網友貼出一張照片表示「第一次看到台灣有六個燈的」，引發網友熱烈討論。

菸商載具廣告「未來恐充斥街頭看板」 王必勝：這是兩回事

「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商，過去政院版堅持禁止電子煙、納管加熱菸，但民團主張「雙禁」，...

春節出國緊急就醫 回國後可申請健保自墊醫療費核退

邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者...

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。