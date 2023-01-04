春節出國在外就醫 健保核退自墊費用門診每次1159元

春節期間出國探親及返鄉過年人數增加，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，可於門、急診治療當日或出院日起六個月內，檢附自墊醫療費用核退申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的衛福部健保署分區業務組申請核退，或也可利用健保署全球資訊網線上登打作業系統提出申請，並將申請資料列印及檢附相關證明送健保署分區業務組辦理。

健保署表示，國外醫療費用核退金額是採審查後「核實」給付，並以前一季支付國內特約醫院及診所的平均費用為上限，如最近一季、去年10至12月核退金額上限，門診每次為1159元、急診每次2841元、住院每日6796元。出國期間雖有健保醫療保障，但因屬補償性質，無法全額核退，如國人出國至醫療費用相對較高的國家，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

健保署提醒，若在國內就醫未帶健保卡，可於就醫日起10日內，期間不含例假日，補送健保卡至原就醫院所退費，若向健保署申請自墊醫療費用核退，僅能依收據內容及健保支付標準退費，無法依院所預先以自費身分收取的金額全額退費，且需符合「不可歸責於保險對象之事由」，呼籲大家若有未帶健保卡就醫，請盡快帶健保卡及收據，回原就醫院所辦理退費。

若有其他問題，可至健保署全球資訊網站http://www.nhi.gov.tw/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退查詢。

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