顏損癌父拉拔3孩、老媽媽 陽光號召送暖給顏損弱勢家庭

52歲從事鐵工的潘大哥，因罹患口腔癌，吞嚥能力大受影響，現在只能以全流質飲食。面對年邁母親及3名嗷嗷待哺的子女，潘大哥仍勇敢治療。農曆新年將來到，潘大哥向陽光基金會社工吐露，既希望時間走快一點，能看著孩子平安長大，卻又擔憂時間太快自己會先離開，對於不敢想像的未來，他只能過一天算一天，珍惜能夠陪著孩子們的每一天。

為幫助口腔癌病友撐過治療期、持續穩定病情，實現與家人一起相守的心願，陽光基金會「顏損弱勢家庭服務計畫」現正為每年約400戶顏損弱勢家庭籌募生理復健、居家護理、營養品補助及家庭支持關懷等服務經費，籲民眾一同捐款扶助顏損弱勢家庭，平安度過人生寒冬的嚴苛考驗。

10年前罹患口腔癌第3期，經歷兩次復發轉為4期，經歷多次手術、化療與電療後，吞嚥能力大受影響。罹癌10年來，不只造成潘大哥家庭成員的身心衝擊，更加重家庭經濟負擔。大兒子曾與陽光社工表示爸爸罹癌治療後瘦了很多，仍努力工作、照顧他們，且不論治療或工作多累都關心他們兄妹的生活，是大兒子心中的英雄，「未來希望成為像爸爸一樣棒的人。」

為了減輕家計負擔，大兒子國三時曾利用上學前時間至早餐店打工，三名子女更努力在學業上表現，多年來持續獲得陽光獎學金肯定，潘大哥欣慰孩子課業未曾讓他擔憂，全家人不僅惜福的使用陽光帶來的各項物資，寒風中潘大哥自己即使穿著破了洞的外套，也努力將每一分錢存下來給孩子。他說「我沒甚麼願望，他們都那麼小，只希望能看著他們平安長大就好！」更時常叮囑孩子受人幫助很多，未來有能力要去回饋。

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