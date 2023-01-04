快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕駛首見六個燈號誌感到錯亂 網歪樓：六燈全亮記得去領獎

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示「第一次看到台灣有六個燈的」紅綠燈號誌。 圖擷自臉書
有一名網友表示「第一次看到台灣有六個燈的」紅綠燈號誌。 圖擷自臉書

紅綠燈是道路安全上不可或缺的重要交通管制設施，一般在路上看到的紅綠燈通常是三個燈號，但是日前有一名網友貼出一張照片表示「第一次看到台灣有六個燈的」，引發網友熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他在新竹市慈雲路好市多附近的路口「第一次看到台灣有六個燈的」紅綠燈號誌，質疑是否易導致駕駛錯亂？

照片曝光後，引來網友熱議，許多網友留言表示「台灣交通日常」、「當你看懂時可能在天上了」、「紅、黃、秒數、左、上、右？」、「應該是超前部署，以後太空梭的燈號」、「比較討厭99秒的一個燈」、「99還好，還有跳99後隔一段時間才變98、97的，超久」、「有些複雜的路口就會這樣，不是單純橫的完換縱的那邊綠燈」、「這種紅綠燈真的超可怕，每次看到內心的誦經班都開始運作！」

有其它縣市的網友回覆「高雄很常見，少見多怪」、「高雄有，亮三個時，表示單方綠燈早開，要趕緊轉彎，一個綠燈表示雙向都可前進，轉彎小心注意」、「臺南就一個，其實現在蠻多的，少見多怪了」。

有網友不解說道「全是細節？我以為我在過紅綠燈，不料是智力測驗」，現在很多人開車已經失去綠燈左轉的技能了，都要卡在路口等到紅燈才左轉，所以那些人極度仰賴直行，左轉，右轉的綠燈箭頭號誌。

不少網友也歪樓，開玩笑地說「當六個燈亮起就會觸發技能」、「沒錯，『五個燈』同燈就要比分數」、「笑死，五燈獎」、「差一個可以組成七彩霓虹燈」、「六個燈全亮就贏了」、「六燈獎，四十幾年前就有了」、「六燈全亮記得去領獎」、「五度五關都沒這麼厲害XD」。

六燈號誌怎分辨？讓高雄交通局號誌小學堂來為您解答。

新竹 好市多 紅綠燈

延伸閱讀

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

超展開…好市多草莓千層蛋糕放到過期 他嚐一口大喊崩潰

選配空氣懸浮？他拍到汽車「飄浮半空中」 網驚呼：改這樣要花多少？

垃圾車總動員！被丟棄娃娃的怨念「回收娃娃惡魔」 網勸世：不要再夾了

相關新聞

駕駛首見六個燈號誌感到錯亂 網歪樓：六燈全亮記得去領獎

紅綠燈是道路安全上不可或缺的重要交通管制設施，一般在路上看到的紅綠燈通常是三個燈號，但是日前有一名網友貼出一張照片表示「第一次看到台灣有六個燈的」，引發網友熱烈討論。

菸商載具廣告「未來恐充斥街頭看板」 王必勝：這是兩回事

「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商，過去政院版堅持禁止電子煙、納管加熱菸，但民團主張「雙禁」，...

春節出國緊急就醫 回國後可申請健保自墊醫療費核退

邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者...

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。