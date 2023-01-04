駕駛首見六個燈號誌感到錯亂 網歪樓：六燈全亮記得去領獎

紅綠燈是道路安全上不可或缺的重要交通管制設施，一般在路上看到的紅綠燈通常是三個燈號，但是日前有一名網友貼出一張照片表示「第一次看到台灣有六個燈的」，引發網友熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他在新竹市慈雲路好市多附近的路口「第一次看到台灣有六個燈的」紅綠燈號誌，質疑是否易導致駕駛錯亂？

照片曝光後，引來網友熱議，許多網友留言表示「台灣交通日常」、「當你看懂時可能在天上了」、「紅、黃、秒數、左、上、右？」、「應該是超前部署，以後太空梭的燈號」、「比較討厭99秒的一個燈」、「99還好，還有跳99後隔一段時間才變98、97的，超久」、「有些複雜的路口就會這樣，不是單純橫的完換縱的那邊綠燈」、「這種紅綠燈真的超可怕，每次看到內心的誦經班都開始運作！」

有其它縣市的網友回覆「高雄很常見，少見多怪」、「高雄有，亮三個時，表示單方綠燈早開，要趕緊轉彎，一個綠燈表示雙向都可前進，轉彎小心注意」、「臺南就一個，其實現在蠻多的，少見多怪了」。

有網友不解說道「全是細節？我以為我在過紅綠燈，不料是智力測驗」，現在很多人開車已經失去綠燈左轉的技能了，都要卡在路口等到紅燈才左轉，所以那些人極度仰賴直行，左轉，右轉的綠燈箭頭號誌。

不少網友也歪樓，開玩笑地說「當六個燈亮起就會觸發技能」、「沒錯，『五個燈』同燈就要比分數」、「笑死，五燈獎」、「差一個可以組成七彩霓虹燈」、「六個燈全亮就贏了」、「六燈獎，四十幾年前就有了」、「六燈全亮記得去領獎」、「五度五關都沒這麼厲害XD」。

六燈號誌怎分辨？讓高雄交通局號誌小學堂來為您解答。

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