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批2030減碳24％太消極 環團6訴求籲強力監督氣候法修法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國發會在去年12月28日公布2030年減碳目標為24％加減1個百分比。圖為國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照
國發會在去年12月28日公布2030年減碳目標為24％加減1個百分比。圖為國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照

審議多時的「溫室氣體減量及管理法」（簡稱氣候法），立法院今將進行黨團協商，可能為氣候法修法前最後一輪的討論，環團表示，環保署提出的行政院版條文，仍不願傾聽朝野立委在委員會的意見而調整，恐通過氣候治理失序的修法條文，除呼籲行政部門懸崖勒馬，並提出提高氣候治理層級、設定碳費執行目標與管考機制等6大訴求，

環境權保障基金會與綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會等環團今天針對發布聯合聲明，認為國發會日前公布2030年減碳24％的消極目標，目標制定過程未曾與民間討論，應需透過專家委員會與聽證程序審議「短、中、長期的管碳階段管制目標」，強化公民參與程序。

環團指出，眾所矚目的碳費機制，仍為納入費率審議會與調升機制，空白授權環保署訂定碳費收費制度，機ㄤ可能無法落實汙染者付費與讓碳費成為排碳大戶的減碳經濟誘因，宛如「左手進，右手出」；行政院版本第29條提出「優惠費率」條款，考量台灣政策現況，應刪除其條款，支持民間版氣候法修法草案，才可確保大排碳源不只是繳錢了事，還有具體減量規畫。

環團表示，環保署強調碳費非碳稅，因此要專款專用於直接減量用途，其雖聚焦於特定大排放源，但因電力業跟煉油業均納入其中，碳費仍會反映到油價與電價，因此對民生的影響具準碳稅的性質，故對於收入的分配，不能侷限於傳統空污費、土汙費的專款專用思考，應將輔導產業、勞工及脆弱群體進行綠色轉型、公正轉型工作事項與獎助事項等列入用途。

環團表示，國際間氣候訴訟蓬勃發展，根本無需特別透過氣候立法填補救濟缺口，而台灣司法已落後先進國家多年，至今仍裹足不前。環保署與執政黨仍抱著避免行政機關被告的心態立法，雖做出各種承諾，但相關政策難以透過健全的三權分立監督，即便發生明顯違法的情況，最終也只能淪為立法權的狗吠火車，以及選票教訓執政黨的後果。

環團呼籲朝野立委應強力監督氣候法修法，並提出6項訴求，包含拉高氣候治理層級，確立部會權責、碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途，短期碳費長期碳稅、以自然為本與社區調適策略為優先、強化地方治理，資訊公開，全民參與、公民參與氣候管制，訴訟條款並肩同行、核能非台灣減碳選項，再生能源推動大步向前。

環保署 減碳 行政院

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