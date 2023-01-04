用電大戶條款體檢 台灣5大傳產屋頂光電設置率不到4％
經濟部2021年實施「用電大戶條款」，要求契約容量5000瓩（kW）以上企業需在5年內履行使用10％綠電的義務，每2年定期檢討，隨著檢討期限將至，綠色和平針對台灣五大傳產集團屋頂光電盤查，發現過半企業均採購買憑證方式，屋頂光電設置率低於4％，今天召開記者會提出4大訴求，要求經濟部嚴管用電大戶。
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，批評用電大戶條款太過寬鬆，若達到2050凈零排放目標，2025年再生能源占比應為20％、2050年應為60至70％，但現行條款僅規定義務戶自設契約容量10%裝置容量，等於約實際用電量僅1%，根本無法與大戶對台灣帶來的高碳排相比。
根據綠色和平盤查台灣五大傳產集團屋頂光電資料指出，台塑集團（台塑石化、台塑塑膠、南亞科技、南亞塑膠、台灣化纖）屋頂光電可建置總面積約154萬5565平方公尺，卻僅設1萬8791.4平方公尺，設置率1.2％，其中台塑石化及南亞塑膠未設置屋頂光電，剩餘潛力面積超過77座台北小巨蛋。
遠東集團（遠東新、亞泥、東聯化學）可建置總面積約18萬429平方公尺，已設置面積僅6496.9平方公尺，設置率3.6％，剩餘潛力面積逾8.8座小巨蛋；中鋼集團（中鋼、中龍）可建置總面積約93萬1427.2平方公尺，已設置面積46萬1841.3平方公尺，設置率近50％，為五集團中最高，但剩餘潛力面積仍達23.7座小巨蛋。
台玻集團可建置總面積約55萬3490.8平方公尺，已設置面積僅1萬5164.2平方公尺，設置率2.7％，剩餘潛力面積逾27.2座小巨蛋；統一集團（統一企業、統一實業）可建置總面積約22萬8939平方公尺，但卻未設置屋頂光電裝置，剩餘潛力面積逾11.5座小巨蛋。
綠色和平專案主任洪昇邦指出，過半義務戶採購買憑證方式履行義務，屋頂光電設置率低於4％，實際增加再生能源設置遠不及5000瓩，顯見用電大戶條款效率不彰，無法推動大戶承擔足夠的能源社會責任。
台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，目前台電每度售電成本3.8元，台積電等超高壓用電大戶卻用每度2.6元的優惠價購電，虧損嚴重的台電持續補貼這些大戶，質疑成為台積電至今抗拒「自己的綠電自己發」的幫兇。
洪昇邦表示，針對用電大戶條款提出包含將用電大戶認定門檻由5000瓩下調至800瓩、2025年義務量由契約容量10％裝置容量，改為至少實際用電量之20％、提出更多差異化方案，鼓勵自建發電設備，尤其是自有屋頂光電，優於購買憑證或建設儲能設備、經濟部需依能源轉型目標，進一步能提升2030年用電大戶義務至至少實際用電量30至60％。
能源局技術組副組長鄭如閔表示，法治檢討若要完善需要足夠時間，但各NGO團體誠心給予的意見都會納入檢討，也歡迎各NGO團體至能源局討論溝通。
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