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用電大戶條款體檢 台灣5大傳產屋頂光電設置率不到4％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影

經濟部2021年實施「用電大戶條款」，要求契約容量5000瓩（kW）以上企業需在5年內履行使用10％綠電的義務，每2年定期檢討，隨著檢討期限將至，綠色和平針對台灣五大傳產集團屋頂光電盤查，發現過半企業均採購買憑證方式，屋頂光電設置率低於4％，今天召開記者會提出4大訴求，要求經濟部嚴管用電大戶。

綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，批評用電大戶條款太過寬鬆，若達到2050凈零排放目標，2025年再生能源占比應為20％、2050年應為60至70％，但現行條款僅規定義務戶自設契約容量10%裝置容量，等於約實際用電量僅1%，根本無法與大戶對台灣帶來的高碳排相比。

根據綠色和平盤查台灣五大傳產集團屋頂光電資料指出，台塑集團（台塑石化、台塑塑膠、南亞科技、南亞塑膠、台灣化纖）屋頂光電可建置總面積約154萬5565平方公尺，卻僅設1萬8791.4平方公尺，設置率1.2％，其中台塑石化及南亞塑膠未設置屋頂光電，剩餘潛力面積超過77座台北小巨蛋

遠東集團（遠東新、亞泥、東聯化學）可建置總面積約18萬429平方公尺，已設置面積僅6496.9平方公尺，設置率3.6％，剩餘潛力面積逾8.8座小巨蛋；中鋼集團（中鋼、中龍）可建置總面積約93萬1427.2平方公尺，已設置面積46萬1841.3平方公尺，設置率近50％，為五集團中最高，但剩餘潛力面積仍達23.7座小巨蛋。

台玻集團可建置總面積約55萬3490.8平方公尺，已設置面積僅1萬5164.2平方公尺，設置率2.7％，剩餘潛力面積逾27.2座小巨蛋；統一集團（統一企業、統一實業）可建置總面積約22萬8939平方公尺，但卻未設置屋頂光電裝置，剩餘潛力面積逾11.5座小巨蛋。

綠色和平專案主任洪昇邦指出，過半義務戶採購買憑證方式履行義務，屋頂光電設置率低於4％，實際增加再生能源設置遠不及5000瓩，顯見用電大戶條款效率不彰，無法推動大戶承擔足夠的能源社會責任。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，目前台電每度售電成本3.8元，台積電等超高壓用電大戶卻用每度2.6元的優惠價購電，虧損嚴重的台電持續補貼這些大戶，質疑成為台積電至今抗拒「自己的綠電自己發」的幫兇。

洪昇邦表示，針對用電大戶條款提出包含將用電大戶認定門檻由5000瓩下調至800瓩、2025年義務量由契約容量10％裝置容量，改為至少實際用電量之20％、提出更多差異化方案，鼓勵自建發電設備，尤其是自有屋頂光電，優於購買憑證或建設儲能設備、經濟部需依能源轉型目標，進一步能提升2030年用電大戶義務至至少實際用電量30至60％。

能源局技術組副組長鄭如閔表示，法治檢討若要完善需要足夠時間，但各NGO團體誠心給予的意見都會納入檢討，也歡迎各NGO團體至能源局討論溝通。

環團將台灣五大傳產集團屋頂光電盤查資料及訴求交到能源局技術組長鄭如閔手上。記者胡瑞玲／攝影
環團將台灣五大傳產集團屋頂光電盤查資料及訴求交到能源局技術組長鄭如閔手上。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影
綠色和平今與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。記者胡瑞玲／攝影

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