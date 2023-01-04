陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧辛在人體的半衰期長達7至10年，通常經由食物鏈殘留在動物體內，製造廠應清查飼料、水質。

從中國大陸輸台的「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight超出限值的3.5、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight則超出限值的6.5，總重6,400公斤全數退運銷毀，進口商為「碩璿國際貿易有限公司」。

戴奧辛長期被認為是人類製造出來最具毒性物之一，不僅會引起肝和肺的癌症，更干擾免疫系統，造成易感染疾病的因素及畸形胎。戴奧辛會貯存在動物體的肝和脂肪組織，於體內的半衰期長達十年，極難排除。據調查，95%至97%的戴奧辛由食物傳遞，其餘則散布在空氣，被人體吸入。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，戴奧辛具有致癌性，被視為第一級致癌物，但其實日常生活中的魚類、肉類、奶類製品等等，都多少留有一些戴奧辛，只是「風險程度」是否可承受。

楊振昌說明，戴奧辛在人體的半衰期長達7至10年，不慎留意就很容易累積在體內，因此食藥署針對食品訂定戴奧辛殘留定量極限，將致癌機率控制在百萬分之一左右。

「戴奧辛類多氯聯苯」也同樣在食藥署的定量極限規範內，戴奧辛包括75種多氯聯苯結構式的化合物，是燃燒或製造含氯物質時，產生的無色、無味、毒性很強的脂溶性化學物質，會安定存在於動物脂肪內，代謝不掉。

楊振昌指出，多氯聯苯與戴奧辛的毒性相當，致癌性高、也干擾內分泌，屬於環境賀爾蒙，像是1979年米糠油多氯聯苯中毒事件，就是台灣史上最嚴重的中毒事件，2000多名受害者滿臉爛瘡，體內遺毒持續至今，甚至還傳給下一代。

本次傳出的大陸輸台大閘蟹驗出戴奧辛，楊振昌表示，海產品當中會殘留量超標多為「環境汙染」，一般狀況下民眾日常不會吃太多，稍加留意即可；人為燒塑膠或天然的PVC都可能產生戴奧辛，屬於工業產物，會經由食物鏈殘留在大閘蟹中，製造廠應清查飼料、水質，以找出汙染源。

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