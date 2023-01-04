快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。（圖：食藥署提供）
中國大陸出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。（圖：食藥署提供）

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧辛在人體的半衰期長達7至10年，通常經由食物鏈殘留在動物體內，製造廠應清查飼料、水質。

從中國大陸輸台的「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight超出限值的3.5、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight則超出限值的6.5，總重6,400公斤全數退運銷毀，進口商為「碩璿國際貿易有限公司」。

戴奧辛長期被認為是人類製造出來最具毒性物之一，不僅會引起肝和肺的癌症，更干擾免疫系統，造成易感染疾病的因素及畸形胎。戴奧辛會貯存在動物體的肝和脂肪組織，於體內的半衰期長達十年，極難排除。據調查，95%至97%的戴奧辛由食物傳遞，其餘則散布在空氣，被人體吸入。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，戴奧辛具有致癌性，被視為第一級致癌物，但其實日常生活中的魚類、肉類、奶類製品等等，都多少留有一些戴奧辛，只是「風險程度」是否可承受。

楊振昌說明，戴奧辛在人體的半衰期長達7至10年，不慎留意就很容易累積在體內，因此食藥署針對食品訂定戴奧辛殘留定量極限，將致癌機率控制在百萬分之一左右。

「戴奧辛類多氯聯苯」也同樣在食藥署的定量極限規範內，戴奧辛包括75種多氯聯苯結構式的化合物，是燃燒或製造含氯物質時，產生的無色、無味、毒性很強的脂溶性化學物質，會安定存在於動物脂肪內，代謝不掉。

楊振昌指出，多氯聯苯與戴奧辛的毒性相當，致癌性高、也干擾內分泌，屬於環境賀爾蒙，像是1979年米糠油多氯聯苯中毒事件，就是台灣史上最嚴重的中毒事件，2000多名受害者滿臉爛瘡，體內遺毒持續至今，甚至還傳給下一代。

本次傳出的大陸輸台大閘蟹驗出戴奧辛，楊振昌表示，海產品當中會殘留量超標多為「環境汙染」，一般狀況下民眾日常不會吃太多，稍加留意即可；人為燒塑膠或天然的PVC都可能產生戴奧辛，屬於工業產物，會經由食物鏈殘留在大閘蟹中，製造廠應清查飼料、水質，以找出汙染源。

戴奧辛 食藥署 飼料

延伸閱讀

想進入電商該如何脫穎而出？專家：要有五大關鍵能力

邀中國專家討論COVID疫情 世衛盼得知更真實數據

XBB入中國 專家：入境免隔離國外毒株恐致高峰

降血壓藥「安沛穩」3批號出包 食藥署下令回收30萬錠

相關新聞

春節出國緊急就醫 回國後可申請健保自墊醫療費核退

邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者...

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

缺蛋再起 老雞撐場產蛋率低 農委會估日缺20、30萬顆蛋

寒流接力侵襲，加上禽流感疫情肆虐，加上雞農蛋雞換羽頻繁，中華民國養雞協會推估，現階段缺蛋情況約5%，大概4000、500...

蛋價再創新高！蛋荒真相解密：台灣為何會缺蛋？養雞場2大生存困境曝

極端氣候愈來愈嚴峻，疫病對雞隻的衝擊也愈來愈大，今年蛋價再創歷史新高，缺蛋又再度面臨挑戰，如何讓供蛋穩定，根本原因還是要回到養雞場如何升級。

獸夾遭禁 臉書電商卻公然販賣 動保團體籲農委會硬起來

根據動保法與野保法規定，禁止使用捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸夾，但在電商平台、臉書網路社群媒體，卻都在網路上公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。