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7-ELEVEN攜手近百大公益團體打造友善公益商店

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至3月31日加入OPEN POINT App慈善捐款訂閱制，有機會獲得免費CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月31日加入OPEN POINT App慈善捐款訂閱制，有機會獲得免費CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供

為持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，7-ELEVEN於2023年以「擴大公益團體合作數」、「App捐款體驗升級」、「多元促捐活動與門市推廣」3大積極作法提升公益服務量能，即日起攜手近百大公益團體齊心邀請消費者響應公益友善行動，消費者可就近到6,500家7-ELEVEN門市零錢捐箱或ibon捐款，也可隨時隨地透過OPEN POINT App慈善捐款、雙公益捐點，7-ELEVEN整合線上線下資源推出多元勸募管道，共創共好社會。

7-ELEVEN超前部署公益數位轉型，自2019年起陸續領先同業推雙公益捐點、App捐款訂閱制等數位公益勸募平台，2022年數位公益募資價值突破11億，App捐款與訂閱制、雙捐點使用人次破百萬、使用率年成長100%。根據內部大數據分析，使用App捐款每5名消費者就有1人養成定期定額捐款訂閱習慣；雙捐點串聯6,500家7-ELEVEN門市，方便公益團體就近補足日常物資，光是醬油、防疫口罩2大熱門民生必備品兌換量就可疊成10座101大樓。

2022年7-ELEVEN聚焦樂齡、環境、動物、孩童4大公益友善議題，攜手近百大公益團體具體推動多元公益服務與活動，如首創讓失智長輩體驗學習的幾點了咖啡館、架構公益永續循環經濟勸募模式推永續商品、首創業界開放輔療犬入店、支持統一超商好鄰居文教基金會打造紙圖書館向下深化永續教育等作法，年度影響人次超過250萬，等同至少每10位民眾就有1人加入7-ELEVEN友善公益商店服務行列，近期藉由社群平台發行全新門市友善公益分享影片，透過夫妻檔、姊妹花、次世代店長現身分享投入公益、有溫度的服務故事，勾勒出在地服務網絡最綿密的友善公益商店。

7-ELEVEN從第一家門市到亞洲第一萬家門市，在地陪伴消費者近45個年頭，率通路之先於1988年成立公益募款平台，陸續提供門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐、OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、App捐款與訂閱制等多元線上線下、虛實融合的公益勸募管道，已支持上百家公益團體，累計34年來幫助公益團體募集新台幣55億元、幫助上千萬人次。

迎向嶄新2023年，7-ELEVEN數位公益勸募平台推出全新一季OPEN POINT App促捐活動，即日起至3月31日加入OPEN POINT App慈善捐款訂閱制，還有機會獲得免費CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯，數量有限送完為止。

迎向嶄新2023年，7-ELEVEN攜手近百大公益團體打造友善公益商店。圖／7-ELEVEN提供
迎向嶄新2023年，7-ELEVEN攜手近百大公益團體打造友善公益商店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，2023年以「擴大公益團體合作數」、「App捐款體驗升級」、「多元促捐活動與門市推廣」3大積極作法提升公益服務量能，即日起攜手近百大公益團體齊心邀請消費者響應公益友善行動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，2023年以「擴大公益團體合作數」、「App捐款體驗升級」、「多元促捐活動與門市推廣」3大積極作法提升公益服務量能，即日起攜手近百大公益團體齊心邀請消費者響應公益友善行動。圖／7-ELEVEN提供

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