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缺蛋再起 老雞撐場產蛋率低 農委會估日缺20、30萬顆蛋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會表示，換羽頻繁，二春、三春的老雞下蛋，產蛋率不佳，目前日缺蛋20、30萬顆。圖／本報資料照片
農委會表示，換羽頻繁，二春、三春的老雞下蛋，產蛋率不佳，目前日缺蛋20、30萬顆。圖／本報資料照片

寒流接力侵襲，加上禽流感疫情肆虐，加上雞農蛋雞換羽頻繁，中華民國養雞協會推估，現階段缺蛋情況約5%，大概4000、5000箱(每箱約200顆)，也就是日缺80至100萬顆蛋；農委會今天表示，官方掌握的數字，是日約20至30萬顆蛋，現階段雞蛋「缺一點點」，會透過調配方式調度，或從加工用蛋優先調配給民生使用因應。

農委會今天舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心第24次會議」會後記者會，農委會副主委黃金城受訪表示，雞蛋當然缺，有缺一點點，會透過調配方式，哪個地方蛋商或販售者有缺，就立刻調度，目前不可能完全沒有缺，也不可能如十多年前雞蛋充裕情形，現階段雞蛋全世界都缺，已掌握現在每天掌握缺20、30萬顆蛋，。

他表示，加工蛋使用高峰落在本周，本周過後產品都做好了，使用量就會慢慢降下來，加工蛋有些廠商已同意讓民生調度，若哪個地方有缺，可以跟農委會反映，可以立刻調度供應。

缺蛋狀況是否有可能讓蛋價繼續攀升？黃金城說不會，以目前狀況，因飼料價格沒有繼續漲，很長一段時間維持平穩狀況，因此不認為可以把飼養成本，轉嫁到雞蛋售價上。

由於現階段不少雞農都用二春、三春(老母雞)蛋雞產蛋，黃金城說，這是產業結構問題，去年已看到狀況，往年種雞進口維持20萬隻，去年同意增加到23萬隻，今年會同意進口30萬隻種雞；是否因為國外禽流感疫情嚴峻，造成種雞進口受阻，他說用專案進口，種雞仍進得來沒問題。

他表示，若我國都用老雞產蛋，產蛋率不佳，現階段僅接近七成，跟美日相比，他國蛋雞產蛋率維持八九成以上；產蛋率低、飼養成本高，已加速調整產業結構需要時間擴量。

雞蛋 農委會 禽流感

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