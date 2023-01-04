台南牡蠣進入產期Q彈好吃 受天氣影響偏瘦盼老天下雨

台南浮棚養殖的牡蠣，逐漸進入收成期，蚵農表示，前兩年病害嚴重，死亡率高，今年已改善，恢復正常，但因長期沒下雨及天冷關係，牡蠣較瘦，希望老天多下雨，改善生長環境，能在春節前有好收成。

台南市曾文溪以南至二仁溪之間，以淺海浮棚養殖牡蠣，數量約9千棚，但連續兩年，安平、南區的蚵農普遍反映病蟲害影響，死亡率高，收成不到一半。今年牡蠣從10月間開始放養，由中型牡蠣養起的部分，已進入收成季節，陸續上市，到了農曆春節前將是一波大收成期。

安平蚵農表示，牡蠣再放養時有牡蠣苗、中型牡蠣2種，蚵苗要養5、6個月，中蚵約養兩個半月就可收成，目前

無明顯病害死亡情形，但生長較緩慢也偏瘦，可能與天氣冷、長期沒下雨有關，目前最重要的是老天快下雨，讓生長環境更好。

蚵農說，台南蚵目前雖較瘦，但品質好，除了Q彈好吃、較有甜味，且較無腥味，反觀進口蚵，雖然較肥，但肉質較鬆軟，腥味也較重，目前挑選牡蠣，可從瘦肥度分辨是進口蚵與台灣蚵。蚵農也反映，現在每到產季，最大的問題就是找不到剔蚵的工人，現在願意來做的都是年紀較大的人，較年輕的不願來剔蚵。 台南牡蠣進入產期，但受天氣影響，牡蠣偏瘦，不過比起進口牡蠣，較Q彈好吃。記者鄭惠仁／攝影

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