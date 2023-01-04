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南部水情吃緊 嘉南停灌補償金農曆年前發放每公頃9.6萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
行政院長蘇貞昌見曾文水庫的低水位，臉色凝重，聽水利署長賴建信的簡報。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌見曾文水庫的低水位，臉色凝重，聽水利署長賴建信的簡報。記者呂慧瑜／攝影

台灣最大曾文水庫蓄水率剩下28%，水情吃緊，行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣大埔鄉曾文水庫觀景樓視察水情時表示，極端型氣候，雨水南北差很大，北部在調節洩洪，南部曾文水庫卻只剩28％，要怎調配政府就要努力，才能留住老天爺的好意，應付不時之需。

水利署長賴建信簡報指出，這次嘉南灌區停灌實施面積1.9萬公頃，停灌補償金將在農曆年前發放，每公頃最高補償費由9.3萬元提高至9.6萬元，約需18.2億元；產業救助包括育苗、代耕、稻穀烘乾、良質米集團產區合計約2.2億元，金融協助專案農業貸款0.1億元，總計約20.5億元；若嘉南灌區一期如期供灌，曾文、烏山頭水庫將不足1.5億萬噸，實施停灌節水，到5月底枯水期結束，預估水庫蓄水可剩餘9000萬噸，挺過缺水危機。

王美花說，持續滾動檢討，把相關南部用水顧好，她表示台南、嘉義一期稻作旱作，確實用水量就有比較好的調度，加上百年大旱新增的水井、及相關再生水源已經可以開始產出，從現在到豐水期前只要把南部顧好，讓民生及產業用水在節約用水之下是無虞為最高目標。

目前台南市是全國唯一水情燈號黃燈的縣市，自去年12月2日起轉為黃燈減壓供水；台南市長黃偉哲今陪同蘇院長視察表示，這段時間南部地區下雨量很少，經過提早宣布進入黃色燈號，減壓供水，希望將用水時間延長，包含產業、農業用水，盼度過此階段，大家有足夠的水可使用。

嘉義縣副縣長劉培東表示，這次水情還不到災情成度，但中央提前因應超前部署，前兩個月農水署特地到嘉義靠知水情吃緊需作停灌因應，配套措施再跟農委會合作之下獲地方肯定，縣內再生水回收設備、部分滯洪池遇緊急事件可提供2000噸，並向蘇院長爭取嘉義縣規畫的海淡廠能盡早進入建設。

曾文水庫蓄水率剩下28%，水情吃緊，行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣大埔鄉曾文水庫觀景樓視察水情</p><!--5--><p> 記者呂慧瑜／攝影
曾文水庫蓄水率剩下28%，水情吃緊，行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣大埔鄉曾文水庫觀景樓視察水情

記者呂慧瑜／攝影

曾文水庫集水區邊坡有著水位明顯下降的痕跡。記者呂慧瑜／攝影
曾文水庫集水區邊坡有著水位明顯下降的痕跡。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）見曾文水庫低水位，臉色凝重，聽簡報。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）見曾文水庫低水位，臉色凝重，聽簡報。記者呂慧瑜／攝影
曾文水庫蓄水率剩下28%水位明顯下降，管理單位正進行抽砂清淤作業。記者呂慧瑜／攝影
曾文水庫蓄水率剩下28%水位明顯下降，管理單位正進行抽砂清淤作業。記者呂慧瑜／攝影

曾文水庫 嘉義 台南市長

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