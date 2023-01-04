蘇貞昌視察曾文水庫 翁章梁爭取水庫正名大埔水庫再成話題

久旱不雨，嘉義及台南白河區一期稻作全面節水停灌，曾文水庫水情嚴峻，蓄水率不到3成；曾文水庫跨嘉義縣及台南市，行政院長蘇貞昌上午視察曾文水庫，聽取水情簡報，台南市長黃偉哲全程陪同，嘉縣長翁章梁派副縣長劉培東到場，翁章梁爭取曾文水庫正名大埔水庫再成話題。

曾文水庫蓄水區位在嘉縣大埔鄉轄內，水庫興建立40多年，鄉民生活、工作受影響，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」，縣長翁章梁去年指示民政處報水利署南區水資源局協助爭取水庫正名，符合地理民情。

翁章梁說，曾文水庫位於曾文溪上游大埔溪上，水庫及壩體都在大埔鄉境內，壩址位於大埔鄉西南部，集水區包括大埔鄉、番路鄉、阿里山鄉以及高雄市那瑪夏區部分，正名為大埔水庫並無不妥。

水利署南區水資源局說，考量曾文水庫名稱歷史淵源、知名度及河域條件，仍維持現有名稱，待凝聚各界共識後再行研議。水資局表示，曾文水庫是跨區域水庫，集水區幅員廣闊，興建之初擇定曾文溪主流上游築壩，核定名稱，水庫兼具水力發電、供水、防洪及觀光等效益，已為國內外知名水庫景點，且全台有多處名為「大埔」之地，更名恐無法達辨識度增加效果。

縣府說，水資局在台南，翁章梁上午排定行程接見九華山地藏庵捐贈冬令救濟金代表，指派副縣長劉培東到曾文水庫陪蘇貞昌。

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