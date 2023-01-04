快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌視察曾文水庫 翁章梁爭取水庫正名大埔水庫再成話題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
曾文水庫蓄水區位在嘉義縣大埔鄉轄內。圖／嘉縣府提供
曾文水庫蓄水區位在嘉義縣大埔鄉轄內。圖／嘉縣府提供

久旱不雨，嘉義及台南白河區一期稻作全面節水停灌，曾文水庫水情嚴峻，蓄水率不到3成；曾文水庫跨嘉義縣及台南市，行政院長蘇貞昌上午視察曾文水庫，聽取水情簡報，台南市長黃偉哲全程陪同，嘉縣長翁章梁派副縣長劉培東到場，翁章梁爭取曾文水庫正名大埔水庫再成話題。

曾文水庫蓄水區位在嘉縣大埔鄉轄內，水庫興建立40多年，鄉民生活、工作受影響，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」，縣長翁章梁去年指示民政處報水利署南區水資源局協助爭取水庫正名，符合地理民情。

翁章梁說，曾文水庫位於曾文溪上游大埔溪上，水庫及壩體都在大埔鄉境內，壩址位於大埔鄉西南部，集水區包括大埔鄉、番路鄉、阿里山鄉以及高雄市那瑪夏區部分，正名為大埔水庫並無不妥。

水利署南區水資源局說，考量曾文水庫名稱歷史淵源、知名度及河域條件，仍維持現有名稱，待凝聚各界共識後再行研議。水資局表示，曾文水庫是跨區域水庫，集水區幅員廣闊，興建之初擇定曾文溪主流上游築壩，核定名稱，水庫兼具水力發電、供水、防洪及觀光等效益，已為國內外知名水庫景點，且全台有多處名為「大埔」之地，更名恐無法達辨識度增加效果。

縣府說，水資局在台南，翁章梁上午排定行程接見九華山地藏庵捐贈冬令救濟金代表，指派副縣長劉培東到曾文水庫陪蘇貞昌。

曾文水庫 大埔 翁章梁

延伸閱讀

黃偉哲也表態挺蘇貞昌 「台南支持院長續為南部努力」

內閣改組聲不斷 陳其邁再挺蘇貞昌：他是認真打拚的院長

蘇貞昌拍板將發現金6000元！最快擬3月直接匯入帳戶

蕭景田涉賄交保800萬 蘇貞昌：不分黨派、證據到哪辦到哪

相關新聞

春節出國緊急就醫 回國後可申請健保自墊醫療費核退

邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者...

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧...

缺蛋再起 老雞撐場產蛋率低 農委會估日缺20、30萬顆蛋

寒流接力侵襲，加上禽流感疫情肆虐，加上雞農蛋雞換羽頻繁，中華民國養雞協會推估，現階段缺蛋情況約5%，大概4000、500...

蛋價再創新高！蛋荒真相解密：台灣為何會缺蛋？養雞場2大生存困境曝

極端氣候愈來愈嚴峻，疫病對雞隻的衝擊也愈來愈大，今年蛋價再創歷史新高，缺蛋又再度面臨挑戰，如何讓供蛋穩定，根本原因還是要回到養雞場如何升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。