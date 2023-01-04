明凌晨迎來地球近日點 天文館解密與氣溫無關

地球將在1月5日0時17分運行至「近日點」，是一年中最接近太陽的位置。天文館表示，當天相較於遠日點，足足近了大約500萬公里，將是全年中太陽最大的一天，其實決定氣候的因素很多，比起距離來說，陽光照射的角度更加重要。

天文館表示，此次近日點地球距離太陽0.983296天文單位，也就是1億4709萬8988公里，比起7月4日地球過遠日點時的1.016680天文單位、1億5209萬3163公里來說，足足近了大約500萬公里，也使太陽的視直徑大了3.4%，是全年中太陽最大的一天。

天文館表示，雖然離太陽特別近，但可能天氣還是冷颼颼。其實決定氣候的因素很多，比起距離來說，陽光照射的角度更加重要。地球通過近日點時剛過冬至不久，太陽直射南半球的南回歸線附近，比起夏至直射北回歸線時，位於北半球的台灣，單位面積接收到的陽光少了將近30%，而且日照時間也比夏至時短了大約3小時，因此儘管距離近了3.4%，但台灣仍處於寒冷的冬季。

天文館表示，太陽自2019年底進入新的第25週期後，活動日漸升高，幾乎每天都有大量太陽黑子分佈在太陽表面，甚為壯觀。館方特別於開館日的10至12時、14至16時，開放專業望遠鏡供民眾及學校團體預約使用。

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