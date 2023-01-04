快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明凌晨迎來地球近日點 天文館解密與氣溫無關

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今晚午夜地球過近日點，離太陽最近，太陽也最大。圖為示意圖。圖／北市天文館提供
今晚午夜地球過近日點，離太陽最近，太陽也最大。圖為示意圖。圖／北市天文館提供

地球將在1月5日0時17分運行至「近日點」，是一年中最接近太陽的位置。天文館表示，當天相較於遠日點，足足近了大約500萬公里，將是全年中太陽最大的一天，其實決定氣候的因素很多，比起距離來說，陽光照射的角度更加重要。

天文館表示，此次近日點地球距離太陽0.983296天文單位，也就是1億4709萬8988公里，比起7月4日地球過遠日點時的1.016680天文單位、1億5209萬3163公里來說，足足近了大約500萬公里，也使太陽的視直徑大了3.4%，是全年中太陽最大的一天。

天文館表示，雖然離太陽特別近，但可能天氣還是冷颼颼。其實決定氣候的因素很多，比起距離來說，陽光照射的角度更加重要。地球通過近日點時剛過冬至不久，太陽直射南半球的南回歸線附近，比起夏至直射北回歸線時，位於北半球的台灣，單位面積接收到的陽光少了將近30%，而且日照時間也比夏至時短了大約3小時，因此儘管距離近了3.4%，但台灣仍處於寒冷的冬季。

天文館表示，太陽自2019年底進入新的第25週期後，活動日漸升高，幾乎每天都有大量太陽黑子分佈在太陽表面，甚為壯觀。館方特別於開館日的10至12時、14至16時，開放專業望遠鏡供民眾及學校團體預約使用。

天文館 夏至

延伸閱讀

弘光科大辦淨零碳排環境永續成果交流 社區長輩熱情參加

一月五日將是一整年中太陽最大的一天！天文館望遠鏡可觀察

弘光科大淨零碳排環境永續 攜手長者成果交流

紐時賞析／人類對地球影響大 科學家提全新地質年代：人類世

相關新聞

春節出國緊急就醫 回國後可申請健保自墊醫療費核退

邊境防疫鬆綁，預估春節期間出國人數增加，衛福部中央健保署今天提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩當地院所看病者...

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

陸輸台大閘蟹驗出世紀之毒「戴奧辛」專家指出可能來源

中國大陸輸台海產品被檢出含有致癌物「戴奧辛」，食藥署昨宣布停止該製造廠所有的食品登記查驗，無限期停止進口。專家指出，戴奧...

缺蛋再起 老雞撐場產蛋率低 農委會估日缺20、30萬顆蛋

寒流接力侵襲，加上禽流感疫情肆虐，加上雞農蛋雞換羽頻繁，中華民國養雞協會推估，現階段缺蛋情況約5%，大概4000、500...

蛋價再創新高！蛋荒真相解密：台灣為何會缺蛋？養雞場2大生存困境曝

極端氣候愈來愈嚴峻，疫病對雞隻的衝擊也愈來愈大，今年蛋價再創歷史新高，缺蛋又再度面臨挑戰，如何讓供蛋穩定，根本原因還是要回到養雞場如何升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。