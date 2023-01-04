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從疫區網購含肉製品檢出非洲豬瘟 3民眾遭開罰20萬元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供
民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供

農委會防檢局去年5月20日公告，從非洲豬瘟疫區寄肉回台，可罰收件人20萬元；根據防檢局統計資料，實施以攔截324件違規郵包，其中一一探訪後，有3案(共7件)各開罰20萬，這些違規售品郵包都是國人自己上網訂購自用觸法，防檢局呼籲民眾，切勿以身試法。

農委會防檢局今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第25次會議」會後記者會；防檢局長杜文珍表示，從去年中公告法令後，這324件疑似違規郵包，需要每個案子都去核實，最後查出3案(7件)，有一民眾訂了多件產品，這7件產品中，進行非洲豬瘟病毒檢測後，6件產品帶有非洲豬瘟病毒核酸陽性，1件呈現陰性。

而這324件包裹中，其中來自中國大陸的郵包最多有115件，來自香港有138件，泰國33件、越南8件；違規郵包仍以大陸、香港為最大宗。

杜文珍表示，3人從中國大陸訂購含肉製品返台，各開罰20萬元，這3人並非移工或外籍人士，而是中華民國國民；並非寄送，而是自己吃；因此呼籲民眾，一定要看產品成分，有些產品外觀看不出來，有些名稱可能會誤導，比如說雞仔餅，以為是雞肉，但實際上裡面含豬肉。

農委會表示，因應春節旅客往來頻繁，會加強邊境旅客隨身及托運行李檢查；持續嚴查國際郵包，阻絕含肉產品；另外配合小三通專案加強檢查。

防檢局不買清單 https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=19902

民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供
民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供
民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供
民眾從中國大陸網購含肉製品，防檢局調查後屬實，依法開罰20萬元。圖／防檢局提供

非洲豬瘟 農委會

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