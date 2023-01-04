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物理治療師此條件下可自行執業 醫師公會全聯會反對

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「物理治療師法修正草案」第12條增訂若「非以疾病治療為目的」，即無須依據醫師診斷、照會或醫囑。中華民國醫師公會全國聯合會強烈建議應先予擱置，並成立工作平台及意見交換管道，共謀對策。本報資料照片
「物理治療師法修正草案」第12條增訂若「非以疾病治療為目的」，即無須依據醫師診斷、照會或醫囑。中華民國醫師公會全國聯合會強烈建議應先予擱置，並成立工作平台及意見交換管道，共謀對策。本報資料照片

「物理治療師法修正草案」上周於立法院協商，但關於第12條，原條文「物理治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之」規定，增訂若「非以疾病治療為目的」，即無須依據醫師診斷、照會或醫囑。中華民國醫師公會全國聯合會表示，贊成修法者指出修法可以增加服務可近性，並期許物理治療師投入長期照顧、健康促進等領域，但此次輕率的修法欠缺配套、溝通對話與周延思考，如此修法不利於維護民眾健康，更可能造成次段預防、早期診斷的防線出現破口，而應重新審慎討論。

醫師公會全聯會認為，就執法量能而言，目前仍有理治理師罔視「應依醫師開具診斷、照會或醫囑執行業務」的規範，如宣稱特定治療方式得使軟組織再生、周邊神經再生，而似增生療法，抑或幫助客人改善急慢性疼痛、檢測痠痛病因等語。但地方衛生主管機關未具足夠量能，難以有效查處與釐清是否涉犯未依醫囑執行疾病治療業務。

此外，受限於就診過程多具隱蔽性，現實上也不易探知物理治療師執行業務違反法律的事證，造成坊間有「做病人時不提『治療』即不會有事」的說法。醫師公會全聯會試問，現況既已如此，爾後「非以疾病治療為目的」的主觀心態又該如何認定？地方衛生主管機關該如何調查？若未經醫師先為診斷，病人輕信物理治療師判斷，而錯失治療時機，所生之健康與醫療成本皆不容小覷。

醫師公會全聯會深感憂心，看似良善的修法，執行面卻是漏洞百出，雖然物理治療師法設有相關罰則，但將淪為沒牙的老虎。因物理治療師面對未依醫師開具診斷、照會或醫囑執行業務的質疑，是否只需搪塞「非以疾病治療為目的」，便如神工護體、刀槍不入？倘若主管機關對於修法後如何認定是否以疾病治療為目的，及其可行之行政調查方式，缺乏具體配套規劃，僅是兩手一攤，卸責由地方衛生主管機關煩惱、聽任物理治療師假「非以疾病治療為目的」之名損害民眾健康，不僅非全民之福，更是背離修法原意。

秉持守護民眾健康之醫者初心，醫師公會全聯會表示，首開修法尚有諸多不妥之處，並堅決反對以「非治療疾病」作為滋養侵害民眾健康法外之地的遮羞布，強烈建議應先予擱置、不宜急於立法院本會期三讀通過，應由主管機關邀請本會、各類醫事人員及相關專業團體，成立工作平台及意見交換管道，就相關草案所涉議題對話討論，共謀對策。

醫師 治療師

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