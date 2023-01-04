傳美方施壓開放加熱菸 柯建銘駁：哪個美國人找過我？
菸害防制法修正草案正在立法院討論，國民黨立委林為洲質疑，民進黨疑似礙於美國壓力，出面反對，要求退回政院版本。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國家不該讓新興菸品問題無解，行政院的立場就是禁止電子煙、管制加熱菸，按照這個立場去處理就好，這會期該面對的問題還是要面對。
電子煙、加熱菸等新型菸品充斥市面，目前無法可管，行政院去年提出菸害防制法修正草案，主張禁止電子煙、納管加熱煙，立法院歷經多次朝野協商，逐步凝聚共識，包括加熱菸載具不得廣告與宣傳、20歲以下禁購買加熱菸載具等，不過，林為洲質疑，疑似受到美國施壓，民進黨全部翻盤，退回到行政院提出的修法版本。
「美國人哪個來找我」，柯建銘今天受訪反駁表示，菸害防制法修正草案已經搞了兩屆，行政院的立場就是「禁止電子煙、納管加熱菸」，按照這個立場去處理就好，現在已經到法律期限，如果持續沒有共識，就送交院會表決，不能林為洲一人抓在手上不出委員會就卡死。
柯建銘強調，這個法案是在正常不過的政策，現在很多走私菸品進來，也有很多人在抽這些菸品，國家不該讓問題無解，既然行政院已經定調，該面對還是要面對。
立法院程序委員會昨天已經將菸害防制法修正草案等案，排入9日至13日院會討論事項，柯建銘說，立法院會已經將該案列入議程，該處理的問題還是要處理。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言