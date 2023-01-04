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傳美方施壓開放加熱菸　柯建銘駁：哪個美國人找過我？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委林為洲質疑，民進黨疑似礙於美國壓力，出面反對，要求退回政院版本。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天駁斥，哪個美國人找過他，柯建銘強調，國家不該讓新興菸品問題無解。記者林縉明／攝影
國民黨立委林為洲質疑，民進黨疑似礙於美國壓力，出面反對，要求退回政院版本。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天駁斥，哪個美國人找過他，柯建銘強調，國家不該讓新興菸品問題無解。記者林縉明／攝影

菸害防制法修正草案正在立法院討論，國民黨立委林為洲質疑，民進黨疑似礙於美國壓力，出面反對，要求退回政院版本。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國家不該讓新興菸品問題無解，行政院的立場就是禁止電子煙、管制加熱菸，按照這個立場去處理就好，這會期該面對的問題還是要面對。

電子煙、加熱菸等新型菸品充斥市面，目前無法可管，行政院去年提出菸害防制法修正草案，主張禁止電子煙、納管加熱煙，立法院歷經多次朝野協商，逐步凝聚共識，包括加熱菸載具不得廣告與宣傳、20歲以下禁購買加熱菸載具等，不過，林為洲質疑，疑似受到美國施壓，民進黨全部翻盤，退回到行政院提出的修法版本。

「美國人哪個來找我」，柯建銘今天受訪反駁表示，菸害防制法修正草案已經搞了兩屆，行政院的立場就是「禁止電子煙、納管加熱菸」，按照這個立場去處理就好，現在已經到法律期限，如果持續沒有共識，就送交院會表決，不能林為洲一人抓在手上不出委員會就卡死。

柯建銘強調，這個法案是在正常不過的政策，現在很多走私菸品進來，也有很多人在抽這些菸品，國家不該讓問題無解，既然行政院已經定調，該面對還是要面對。

立法院程序委員會昨天已經將菸害防制法修正草案等案，排入9日至13日院會討論事項，柯建銘說，立法院會已經將該案列入議程，該處理的問題還是要處理。

行政院 立法院 柯建銘

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