全聯「小時達」2周年慶推優惠 滿額現折222元 大年初一搶訂福袋抽百萬旅遊金

全聯「小時達」推出2周年，除了將於大年初一推出全台唯一當天開賣當天抽獎的線上福袋，送出環遊世界100萬現金與多張熱門航點雙人機票之外，更於即日起至2月2日送出222元折價券、天天享最低22元商品爆殺價與週二222元免運以及夜間8.8折加碼優惠，直接回饋給消費者。

活動期間內，於全聯小時達輸入「2NDYEAR」單筆消費滿1,222元，現折222元。每週二單筆滿222元即享免運，比平常免運門檻更低。每週還會更新爆殺商品清單，最低22元起。針對夜貓族更有加碼優惠，只要於22:00～08:00下單，結帳輸入「GOOD99」單筆滿500元享8.8折，最高折100元。

全聯小時達目前全台展店已超過600家，並包含15家24小時專門店，以每家服務門市半徑3～5公里計算，現在全台約98%地區都可使用小時達，最棒的是線上線下消費均一價，超過5,000項商品通通一鍵下單，最快40分鐘內送達。2022年整年客單價平均成長3成、回購率更是超過7成，幫助許多忙碌上班族快速上菜，甚至成為異鄉遊子遠端幫年邁爸媽採購日用消耗品直接送到家的便利選擇。在2021年底推出24小時營運的「小時達專門店」之後，更發現夜貓族商機，在特殊節慶活動時更是需求熱烈。

而熱愛福袋的民眾也別忘了訂好鬧鐘，全台唯一線上福袋「全聯小時達兔年線上福箱」，每箱售價588元，商品價值超過1,200元。將於1月22日大年初一早上10點起，在家透過「PXGo!全聯線上購」或 foodpanda上的全聯福利中心一鍵下單就可以幫你把福袋送到家。大年初一當天16:00立即開獎直播，更加碼推出call out現金獎，以及全支付加碼獎等200餘獎項，抽中率近百分之1，拼免費出國旅遊就靠這一抽。

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