影／臉書上違法販售獸鋏 動保團體要求農委會下架送辦
台灣動物保護法律研究協會副祕書長劉紫羚、台灣樹人會潘翰疆、中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰上午在立法院舉行記者會，痛批業者臉書上公然違法販售獸鋏，動保團體要求主管單位農委會對臉書商家、購買人依法處理商品下架並罰鍰送辦。
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