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影／臉書上違法販售獸鋏 動保團體要求農委會下架送辦

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
台灣動物保護法律研究協會副祕書長劉紫羚（左起）、台灣樹人會潘翰疆、中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰等動保團體代表上午舉行記者會，要求農委會針對網路社交媒體臉書中有商家公然販售違法獸鋏，對臉書商家、購買人依法處理下架商品、送辦。記者陳正興／攝影
台灣動物保護法律研究協會副祕書長劉紫羚（左起）、台灣樹人會潘翰疆、中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰等動保團體代表上午舉行記者會，要求農委會針對網路社交媒體臉書中有商家公然販售違法獸鋏，對臉書商家、購買人依法處理下架商品、送辦。記者陳正興／攝影

台灣動物保護法律研究協會副祕書長劉紫羚、台灣樹人會潘翰疆、中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰上午在立法院舉行記者會，痛批業者臉書上公然違法販售獸鋏，動保團體要求主管單位農委會對臉書商家、購買人依法處理商品下架並罰鍰送辦。

立法院 農委會 樹人

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