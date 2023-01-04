快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫滿庫逾2個月 北水局：一期稻春耕供灌無虞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市石門水庫持續超過245公尺滿水位，滿庫已逾2個月，今年2月一期稻作春耕供灌無虞。圖／北水局提供
桃園市石門水庫持續超過245公尺滿水位，滿庫已逾2個月，今年2月一期稻作春耕供灌無虞。圖／北水局提供

最近幾波寒流下，桃園石門水庫持續水量入流，水庫持續維持滿水位，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫水位今天上午達245.11公尺，持續超過245公尺滿庫水位，已逾2個月，蓄水率破百分百，即將到來的2月一期稻作春耕供灌無虞。

連續幾波寒流，石門水庫上游集水區水量入流，北區水資局統計，石門水庫至今天上午11時，水位達245.11公尺，蓄水量達2.06億噸，蓄水率高達100.5%，隨著農曆春節將至，水情審慎樂觀，春節期間民生供水穩定。

北區水資局表示，在一期稻作春耕前，農委會農田水利署桃園、石門理處正進行水圳圳路歲修工程，今年一期稻作春耕預定2月上旬起，開始供灌農業用水，水庫持續維持高位水位狀況，春耕一期稻作農業用可供灌無虞，預估今年上半年，民生和農業一期稻作供水將可穩定供灌，不過為保持持續供水，民眾仍需節約用水，確保供水無虞。

石門水庫 桃園

延伸閱讀

小人國、石門水庫連假預估湧人潮 龍潭警提醒這樣走

基隆重鋪管線改善仁四路高地供水 施工造成鄰損惹民怨

石門水庫清淤1800座游泳池 清淤量創水庫歷史新高

「炸彈氣旋」襲美國南方！凍爆供水管道 數百萬加侖水洩漏

相關新聞

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

嘉義火雞肉飯名聲越來越響亮，很多人到嘉義玩都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」。日前有一名網友上網發文表示，想問嘉義目前哪間雞肉飯沒有排隊，意外掀論戰。網友譏笑「嘉義人是不會排隊吃雞肉飯的」。

獸夾遭禁 臉書電商卻公然販賣 動保團體籲農委會硬起來

根據動保法與野保法規定，禁止使用捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸夾，但在電商平台、臉書網路社群媒體，卻都在網路上公...

全聯「小時達」2周年慶推優惠 滿額現折222元 大年初一搶訂福袋抽百萬旅遊金

全聯「小時達」推出2周年，除了將於大年初一推出全台唯一當天開賣當天抽獎的線上福袋，送出環遊世界100萬現金與多張熱門航點...

淨零轉型十二項關鍵戰略可行嗎？民間學者提質疑

政府力拚2050年淨零轉型，國發會去年12月28日發佈台灣淨零轉型的十二項關鍵戰略，並預計到2030年投入新台幣9000...

石門水庫滿庫逾2個月 北水局：一期稻春耕供灌無虞

最近幾波寒流下，桃園市石門水庫持續水量入流，水庫持續維持滿水位，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫水位今天上午達2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。