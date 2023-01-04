石門水庫滿庫逾2個月 北水局：一期稻春耕供灌無虞

最近幾波寒流下，桃園市石門水庫持續水量入流，水庫持續維持滿水位，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫水位今天上午達245.11公尺，持續超過245公尺滿庫水位，已逾2個月，蓄水率破百分百，即將到來的2月一期稻作春耕供灌無虞。

連續幾波寒流，石門水庫上游集水區水量入流，北區水資局統計，石門水庫至今天上午11時，水位達245.11公尺，蓄水量達2.06億噸，蓄水率高達100.5%，隨著農曆春節將至，水情審慎樂觀，春節期間民生供水穩定。

北區水資局表示，在一期稻作春耕前，農委會農田水利署桃園、石門理處正進行水圳圳路歲修工程，今年一期稻作春耕預定2月上旬起，開始供灌農業用水，水庫持續維持高位水位狀況，春耕一期稻作農業用可供灌無虞，預估今年上半年，民生和農業一期稻作供水將可穩定供灌，不過為保持持續供水，民眾仍需節約用水，確保供水無虞。

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