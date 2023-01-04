獸夾遭禁 臉書電商卻公然販賣 動保團體籲農委會硬起來

根據動保法與野保法規定，禁止使用捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸夾，但在電商平台、臉書網路社群媒體，卻都在網路上公然陳列販賣，動保團體多次檢舉未果，今天召開記者會，要求農委會行文電商平台、臉書社群媒體，自動屏蔽這類產品販賣。

動保團體今天召開記者會，現場播放獸夾危害動物的殘忍畫面。中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰表示，一直都有各種動物被獸夾夾到的事件，農委會到底做了甚麼，為什麼一直放任獸夾出現，應該要遏止，如果有法律，卻無法彰顯，那立法的目的，到底為了甚麼？

台灣動物保護法律研究協會副秘書長劉紫玲表示，中央曾經函文各地方動保處，但地方動保處沒有資源也沒有人力，想知道農委會何時可以硬起來落實執法。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，警政署在查緝槍械、毒品時，可以用槍砲彈藥管制條例，以及刑法，這些物品不會出現在電商平台；衛福部也會查緝管制藥品、痠痛藥布等等，他認為，動保法定義不能販賣陳列獸夾，網路一樣屬於販賣陳列，並非沒有法源，商人從淘寶買進，再在台灣販售，也是違法販賣。

動保團體認為，無須修法，只需中央函文給臉書，以及各電商平台，遇到類似的產品自動屏蔽下架；從臉書廣告截圖，可以發現廣告散布效果極強，幾乎每則廣告都有數萬次觀看與數百近千則按讚與留言，留言大多是私訊購買事宜；保守估計透過臉書廣告售出的違法獸鋏可能達上萬，應於以限制；不僅禁止出入買賣，還有禁止使用，現階段還是可以以農民、原民需求，可使用山豬吊獸夾。

農委會林務局表示，農委會已擬訂野保法第19條、第21條及第21-1條修正草案，全面禁止使用獸鋏，以杜絕使用不當致野生動物傷殘，並已報送行政院審議中。

根據了解，修法從103年送交立法院，至今仍在立院審議中。 動保團體在網路電商平台集截圖，公然販賣禁止的獸夾。圖／動保團體提供 動保團體在網路電商平台集截圖，公然販賣禁止的獸夾。圖／動保團體提供

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