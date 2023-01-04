國防教育提案遭曲解「訓練娃娃兵」 兒少公開譴責

行政院兒童及福利權益推動小組委員日前提出國防安全教育提案，卻有部分政治人物質疑是要訓練「娃娃兵」，更質疑兒少表意制度的正當性。兩名提案兒少代表陳名謙、江瑜庭今天召開記者會還原提案經過，對於外界不斷渲染為「砲彈聲娃娃兵」一說表達遺憾。會中也有多個團體聲援，強調兒童權利公約中重要原則之一是「兒少表意權」，邀請兒少代表進入行政院兒權小組便是表意權的一個重大展現，期望社會大眾能傾聽多元的兒少意見。

多位兒少代表今天召開記者會，台少盟、兒童福利聯盟也出席聲援。提案委員陳名謙表示，這次提案目的在於俄烏戰爭爆發後，同儕更關心國防安全議題，但在教學現場卻缺乏相關課程。有關外界質疑是臨時突發開會，他則澄清，該會議是去年10月31日召開臨時會的目的僅為前次會議未討論完事項，並非突發會議。

對於外界不斷渲染的「砲彈聲娃娃兵說」，提案委員江瑜庭表示，若翻閱高中職國防教育課本可知，重點仍舊停留在我國及外國軍備的介紹等，對於兒少的自我防護及求生技能等並未著墨。她認為，全民國防教育應更重實用性的教育模式，才可避免戰爭爆發時，兒少缺乏相關知能的窘境，另在會議上完全沒有要求台灣幼兒園孩童需學習辨別砲彈聲，對於媒體過度解讀，她表示惋惜。

陳名謙也重申，該提案針對全民國防教育共提出六大建議，包含政府應編訂兒少版本全民國防手冊、國防手冊中應敘述關於資訊戰之內容、教育部應研議課程讓兒少擁有戰時自我生存能力、辦理有關兒少國防安全議題與總統對話論壇、萬安演習時加強各級學校實施空襲演練密度並模擬敵軍來犯情境配合防空避難空間使用以及建議內政部定期檢查防空避難設施，確保容納人數之準確度及避難空間之安全度，並研擬戰爭發生時之物資配給制度，以保障兒少之性命及安全無虞。

而在「砲彈聲娃娃兵」風波尚未落幕，又有立委及政治學者質疑兒少表意的獨立性，甚至質疑是民進黨青年軍。台少盟副秘書長林于聖表示，兒少代表制度是促使早已遠離第一線教育現場的官員及學者們，瞭解兒少實務生活情況的重要機制，這群兒少也沒有政黨色彩。他也無奈表示，這群兒少上個月才在抗議衛福部司長的「高樓說」，這個月卻要坐在這澄清他們不是政黨青年軍。

目前就讀國立台灣大學政治學系、曾任該小組委員的李瑞霖表示，兒童權利公約揭示，兒童對其自身事務有自由表達意見的權利。國防安全教育議題，兒少是重要的利害關係人，其所發表的意見應該被聆聽與尊重，藉由政府會議納入兒少意見，將使政策制訂更具完整性。

同為行政院兒權小組兒少委員，目前就讀台南二中的梁朝勛強調，兒少代表們投入時間在倡議、在爭取的皆是「基本權益」。他以先前心理健康假提案為例，自己花費許多時間研究制度與政策細節，一步步從地方到中央倡議心理健康，促成諸多政策制定更具第一線「使用者」的需求考量，但兒少代表也需與政府部會協商，並非發言提出就會被全盤採納。

現任中央兒少代表、和平高中高一學生聞英佐也補充，兒少在會議中的角色更像是提出建議的「被諮詢者」。雖然政府提供機制讓兒少於相關會議中提出意見，但兒少意見委員會並不會全盤照收，反而常常出現兒少與政府單位之間互相攻防、溝通的過程，對於這次新聞斷章取義的行為感到遺憾。

兒福聯盟處長黃韻璇表示，兒童權利公約中重要原則之一是「兒少表意權」，邀請兒少代表進入行政院兒權小組便是表意權的一個重大展現，兒少公共參與除需要政府的積極推動外，更需要社會的友善環境，我們期望社會大眾可以傾聽多元的兒少意見，讓他們能持續勇敢為兒少發聲。

台灣大學公共衛生學系助理教授張弘潔表示，若戰爭發生，兒童是首當其衝的受害者，有推動兒少國防安全教育的必要性。例如鄰近俄羅斯的芬蘭，其學校因應烏俄戰爭，對學生進行各種戰爭相關教育，包括協助舒緩學生對戰爭的焦慮情緒。

張弘潔認為，台灣為全球政治情勢最緊張的區域之一，當學生提出擔憂，應予以支持，然而有立委扭曲兒少代表之擔憂，認為其言論「荒謬可笑」，對於立委未能實踐兒童權利公約、聆聽和尊重兒童的意見，甚至發表歧視兒童的言論表達遺憾。

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