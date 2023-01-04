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女網選手「女金剛」罹兩癌 醫師研判可能的致癌原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。(美聯社)
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。(美聯社)

傳奇女網選手、綽號「女金剛」的娜拉提洛娃昨傳出同時罹患喉癌及乳腺癌，並開始接受治療，她於2010年已曾罹患乳腺癌治癒。民眾疑惑，乳腺癌治癒超過10多年還會復發嗎？喉癌與乳癌為何會同時出現？醫師表示，乳腺癌是否為10多年後復發，必須依2010年當時治療情形而定，但因不了解當時治療狀況，目前難以判定。喉癌及乳癌則沒有直接相關性，研判可能是病患的致癌基因較強，但也有可能是，此兩種癌症為透過不同罹癌途徑所致。

國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬表示，依癌症登記規範來說，當乳癌治療5年內沒有轉移或復發，即代表乳癌已經治癒，超過5年後出現的乳癌都屬於新的癌症。但乳癌是否復發，仍必須依第一次治療情形，如果罹患癌症的乳房已進行全切除手術，並於5年後在同側的胸廓上發現癌細胞，此種癌症可說是局部復發，但如果非屬於此種情形，或是癌細胞出現在另一側乳房上，就是新發癌症。

蔡欣恬說，一名癌症患者身上有可能出現二至三種癌症，像是乳癌患者體內的BRCA1、BRCA2基因變異，即與卵巢癌有很強的相連性，或是肺癌與大腸癌也有相同的基因變異情形。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師李佳融說，一名病患同時罹患兩種癌症，有可能是患者體內有罹癌變異基因的相關性，但喉癌及乳癌沒有直接關係，研判可能是病患的致癌基因較強，但也有可能是，這兩種癌症為透過不同罹癌途徑，喉癌最常見的致癌原因是吸菸、喝酒。

李佳融說，國內喉癌好發年齡為40至60歲，男性多於女性，致病原因是長期吸菸、喝酒及吃檳榔，讓喉部粘膜反覆受到致癌物質刺激引發癌症，而在國外女性吸菸、喝酒比率較國內女性高，有較高的機會罹患喉癌。另如果長期在充滿化學刺激物的環境工作，也可能罹患喉癌。喉癌早期症狀不明顯，但如果超過兩周以上都未痊癒的聲音沙啞症狀，應懷疑可能不是感冒、感染所致，必須就醫檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

喉癌治療方面，依病情不同，第一期、第二期喉癌可以經手術切除病灶，但若是第三期頸部淋巴結出現不會痛的硬塊，且體積愈來愈大，則必須使用手術、電療、化療等方式，而第四期患者甚至需要切除整個喉嚨，成為無喉者，此時必須學習食道語或電子助講器，才可以與外界溝通，遠離喉癌一定要戒除吸菸、喝酒及吃檳榔。

至於乳癌預防方面，蔡欣恬說，國健署針對45歲以上未滿70歲女性，每兩年提供一次免費乳房X光攝影檢查，但卻讓許多女性等到45歲才開始檢查，其實女性年滿30歲後，就可以經由臨床醫師評估，開始定期進行乳房檢查，以利可以早期發現癌症，早期治療。要預防乳癌應維持正常生活型態、飲食，少吃脂肪含量太高的食物，如高油、高脂的炸物、甜點等，最重要的是，千萬不可吸菸，喝酒也不要過量。

是否每名乳癌癌症患者都需要進行基因檢測？蔡欣恬說，目前多針對病情嚴重病人進行檢測，希望透過檢測找到對應的藥物加以治療，而有乳症家族史的女性進行基因檢測為的是，是否考慮像演員安潔莉納裘莉一樣進行預防性切除，如果沒有想這樣做，其實不需做基因檢測。

女性也常擔心服用避孕藥、女性荷爾蒙補充品等可能誘發乳癌。蔡欣恬說，避孕藥只要停用，對罹患乳癌的影響就會消減，而更年期所補充的女性荷爾蒙補充品，如果服用5年內不需擔心，但若服用10至15年以上，乳癌機率將會明顯增加，另有女性會補充胎盤素、蜂王乳等，因含有女性荷爾蒙成份也必須節制。

乳癌 癌症 基因

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