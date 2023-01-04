一月五日將是一整年中太陽最大的一天！天文館望遠鏡可觀察

隨著地球公轉，台北市立天文館今天指出，這顆人類居住的行星將在明天凌晨達到最接近太陽的近日點，比起遠日點近了快500萬公里，民眾可以到天文館透過專業望遠鏡仔細觀察。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，由於地球公轉軌道為皆近正圓的橢圓形，地球將在明天凌晨0時17分運行到近日點，也就是一年中最接近太陽的位置，此時與太陽的距離為0.983296天文單位、1億4709萬8988公里。

天文館指出，地球在遠日點時與太陽距離為1.016680天文單位、1億5209萬3163公里，所以明天凌晨的地球將比遠日點時更靠近太陽將近500萬公里，也使太陽視直徑大了約3.4%、視面積大超過11%，是一整年中太陽最大的一天。

天文館副研究員吳志剛笑說，有調查發現，許多民眾、甚至大學畢業生都不知道為什麼近期是地球離太陽最近的時刻，天氣卻很冷。其實這是因為在決定氣候的因素中，陽光照射的角度比距離重要許多。

他指出，現在的太陽是直射南半球南回歸線附近，所以位於北半球的台灣所接收到陽光比起夏至少了近30%，日照時間也比夏至短了約3小時，才會距離太陽很近卻仍處於寒冷的冬天。

天文館表示，民眾若想以安全的方式觀察太陽，可以在開館日的上午10至12時、下午2至4時到第二觀測室，透過專業望遠鏡仔細欣賞這顆對人類最重要的恆星。

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