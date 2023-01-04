快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一月五日將是一整年中太陽最大的一天！天文館望遠鏡可觀察

中央社／ 台北4日電
此為示意圖。美聯社
此為示意圖。美聯社

隨著地球公轉，台北市天文館今天指出，這顆人類居住的行星將在明天凌晨達到最接近太陽的近日點，比起遠日點近了快500萬公里，民眾可以到天文館透過專業望遠鏡仔細觀察。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，由於地球公轉軌道為皆近正圓的橢圓形，地球將在明天凌晨0時17分運行到近日點，也就是一年中最接近太陽的位置，此時與太陽的距離為0.983296天文單位、1億4709萬8988公里。

天文館指出，地球在遠日點時與太陽距離為1.016680天文單位、1億5209萬3163公里，所以明天凌晨的地球將比遠日點時更靠近太陽將近500萬公里，也使太陽視直徑大了約3.4%、視面積大超過11%，是一整年中太陽最大的一天。

天文館副研究員吳志剛笑說，有調查發現，許多民眾、甚至大學畢業生都不知道為什麼近期是地球離太陽最近的時刻，天氣卻很冷。其實這是因為在決定氣候的因素中，陽光照射的角度比距離重要許多。

他指出，現在的太陽是直射南半球南回歸線附近，所以位於北半球的台灣所接收到陽光比起夏至少了近30%，日照時間也比夏至短了約3小時，才會距離太陽很近卻仍處於寒冷的冬天。

天文館表示，民眾若想以安全的方式觀察太陽，可以在開館日的上午10至12時、下午2至4時到第二觀測室，透過專業望遠鏡仔細欣賞這顆對人類最重要的恆星。

天文館 夏至 北市

延伸閱讀

弘光科大淨零碳排環境永續 攜手長者成果交流

紐時賞析／人類對地球影響大 科學家提全新地質年代：人類世

象限儀座流星雨明登場 「火星合月」也要上演

象限儀座流星雨1月4日登場 日出前最佳觀賞時機

相關新聞

冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前...

春節前買花 台北花市17至21日營業108小時不打烊

春節前採買花卉者眾，台北花市今天表示，原本營業時間為凌晨4時至中午12時，7日起B館盆花區延長營業時間至下午3時，17日...

一月五日將是一整年中太陽最大的一天！天文館望遠鏡可觀察

隨著地球公轉，台北市立天文館今天指出，這顆人類居住的行星將在明天凌晨達到最接近太陽的近日點，比起遠日點近了快500萬公里...

降血壓藥「安沛穩」3批號出包 食藥署下令回收30萬錠

食藥署今公告藥品第二級回收警示，由「永勝藥品工業股份有限公司」產製的降血壓藥「安沛穩膜衣錠5/160毫克 Amvlo F...

傳美方施壓修法開放加熱菸 林為洲批衛福部雞嘴變鴨嘴

菸害防制法修正草案今天進入第四次協商，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委林為洲表示，衛福部上個禮拜已經提出共...

新山水庫滲漏緩洩4百萬噸水搶修 籲民離大武崙溪下游河道

基隆新山水庫目前蓄水量83.4%，水位達83.16米， 蓄水量8.4百萬噸，但3日發現異常滲漏量，水公司緊急應變，今天凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。