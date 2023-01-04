傳美方施壓修法開放加熱菸 林為洲批衛福部雞嘴變鴨嘴
菸害防制法修正草案今天進入第四次協商，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委林為洲表示，衛福部上個禮拜已經提出共識版本，就是要將加熱菸的載具納管，結果昨天國健署突然跑來說要推翻，外傳是因為有來自美方的施壓，上層不是民進黨團總召柯建銘還有誰。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查「菸害防制法」修正草案，林為洲會前受訪時說明，今天是菸害防制法的第4次協商，上個禮拜國健署與朝野立委已經取得共識，並且由衛福部提出四黨的共識版本。
林為洲說，這個版本要將菸品、煙柱及加熱器進行納管，簡單來講就是加熱煙的載具也要受到管理，就是不能讓廠商可以做廣告、做宣傳，不要讓年輕人輕易接觸到加熱菸，這點大家都不反對。
林為洲指出，大家原本都已經取得共識，就是加熱菸的載具不能做廣告、20歲以下的人不能購買，「不然你買那個加熱器回家，是要作玩具嗎？他那個只有一個功能，就是抽煙，加熱器沒有其他功能。」
不過，林為洲說，國健署官員昨天下午突然跑到他的辦公室，聲稱上個禮拜的共識版本要推翻，他們要把加熱菸的載具排除在管制範圍之內，亦即要讓廠商可以做宣傳、年輕人可以購買。
林為洲批評，大家都在上個禮拜取得共識，所以今天準備要完成協商，後續就不用經過立法院長游錫堃召集協商，或者經過立法院會表決，馬上就可以通過修法，「結果自己打臉自己，我們的上層不是柯總召還有誰」。
林為洲表示，執政黨直接打臉國健署、衛福部及朝野立委，聽說是有來自美方的壓力，因為加熱菸的最大供應商就是美國，這點大家都知道，所以在美方施加壓力之後，現在馬上翻盤、翻車，雞嘴變鴨嘴，「上禮拜大家講得好興奮，現在好悲慘，翻車現場就在這裡」。
林為洲也質疑，開放加熱菸進口將有超過1千億的商機，而且最大的供應商就是美方，「不然還有其他人會給壓力嗎？」
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