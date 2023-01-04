新山水庫滲漏緩洩4百萬噸水搶修 籲民離大武崙溪下游河道
基隆新山水庫目前蓄水量83.4%，水位達83.16米， 蓄水量8.4百萬噸，但3日發現異常滲漏量，水公司緊急應變，今天凌零起洩降水位，預計到2月10日緩慢洩降到42米，也就是要降一半蓄水量搶修，請民眾不用恐慌，呼籲遠離大武崙溪下游河道，以策安全。
台水公司第一區管理處表示，大基隆地區主要水源由基隆河及貢寮雙溪溪水供應，時值東北季風豐水期間，目前該兩條河川流水足以供應基隆地區公共所需，經評估至春節期間及5月底供水無虞，不會影響供水。
新山水庫經台水公司監控發現右岸第一取水工下游管路，3日上午10時發生異常滲漏量，經台水公司緊急調度人員處置，水利署邀集台水公司及專家學者現場評估，經確認不涉及大壩安全，但為避免影響右岸第一取水工管路取水功能，經研商有必要洩降水位修復。
台水公司已立即成立緊急應變小組，24小時監控現場滲漏情況，同時積極備料處置及應變作為，以確保下游河道沿岸民眾安全，為免滲漏量擴大，今天零時起進行水位洩降作業，
水庫水位將持續下降，預計洩降到42到45米，請民眾不用恐慌，並呼籲遠離大武崙溪下游河道，以策安全。因採緩慢洩降，不會有水位突大漲情事，請民眾放心。
台水公司表示，依現有設施洩放能力，預計於2月10日降至適當水位修復滲漏處，並於2月20日完成後恢復水庫蓄升，維修期間民眾若有用水疑慮，請電洽台水公司1910客服專線或第一區管理處。
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