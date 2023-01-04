冷爆！ 北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

隨著春節將屆，不少民眾關心今年過年天氣如何，天氣風險管理公司總經理彭啟明今則是在「氣象達人彭啟明」臉書上發文表示，過年前一周，有些預測會大降溫，主要是北方強冷高壓南下，另也提到，本周四是廿四節氣的小寒，20日、年假放假第一天是大寒，統計上就是最冷的氣候值，呼籲民眾做好保暖準備。

彭啟明表示，隨著水氣稍微減少一點，今天白天回溫，早晚仍涼，北部朋友可以期待周末的天氣，年前少有可以大掃除好時機，預期將轉晴，不過溫度會略降，有機會降到13至15度，中南部持續穩定天氣。

彭啟明表示，本周四是二十四節氣的小寒，1月20日，年假放假第一天是大寒，統計上就是最冷的氣候值，該保暖的衣服仍要準備。

彭啟明也在臉書上分享各國模式模擬台北氣象站未來2周的氣溫走勢圖，模式模擬顯示，1月15當天溫度仍有19度，不過隔天、16日可能出現「斷崖式」驟降，直接下探10度，到19日甚至可能跌破6度。

不過彭啟明也說，過年前一周，有些預測會大降溫，主要是北方強冷高壓南下，預測上有稍穩定趨勢，不過仍有變動度，趨勢上配合負北極震盪帶來冷空氣，但台灣仍是冷空氣勢力影響的邊緣，強度上仍有變動空間。

氣象局長鄭明典也在臉書上介紹「極渦中心的溫度」，並以極投影30百帕(約25公里)高空的溫度分析圖，指北極就在這張圖的正中央，台灣在約11點鐘方向。

鄭明典表示，北極上空最冷的地方通常就是極渦(北極渦旋)的中心，氣溫越低代表極渦越強。現在紫色最冷的地方氣溫低於-85度，是很顯著的低溫(還不算很極端)，所以現在極渦明顯偏強。

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