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75歲翁膝蓋退化無力走 水冷式高頻熱凝療法助他緩解痛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科及疼痛科雙證照醫師吳書毅說，水冷式高頻熱凝療法經美國FDA認證。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科及疼痛科雙證照醫師吳書毅說，水冷式高頻熱凝療法經美國FDA認證。圖／長安醫院提供

1名75歲男性雙膝庝痛需使用輪椅，大腿肌肉日漸消瘦，心情盪至谷底。醫師檢查發現，患者膝蓋屬最嚴重的第4級退化，並因有心血管疾病且擔心一般手術風險。評估後經使用「水冷式高頻熱凝療法」治療，一周後膝蓋疼痛減少大半，可以拐杖步行至廁所，並配合復健強化大腿肌群，病情往好的方向走。

長安醫院復健科及疼痛科雙證照醫師吳書毅說，退化性關節炎按Ｘ光影像，以關節間隙(軟骨)減少的程度及骨刺形成的程度，可以分為第0至4級，這名患者因關節間隙消失、硬骨磨損變形、軟骨幾乎磨損殆盡，屬於最嚴重的第4級，平日膝蓋十分疼痛，導致無力行走。

他說，一般膝關節退化如果不嚴重(第0-1級)，可以透過復健或玻尿酸注射獲得緩解；稍微嚴重(第1-2級或部分第3級)，可以考慮葡萄糖增生療法注射或高濃度血小板(PRP)注射；如果是嚴重膝關節退化(第3-4級)造成的疼痛，則可以關節置換或用「水冷式高頻熱凝療法」對燒灼關節神經以緩解疼痛。

他說，水冷式高頻熱凝療法經美國FDA認證，可以做為膝關節疼痛的治療方式。原理是利用X光或超音波的引導，以治療用針燒灼傳遞疼痛的膝關節神經，並利用水來做溫控，進而增加療效。療法最大的優點在於微創、免住院，僅有3至4處針孔大小的傷口，術後恢復快速。

吳書毅說，在正式治療前，會先以局部麻醉藥物注射膝關節神經，相當於燒灼前先進行短暫可逆的模擬治療，評估病患是否適合，若有良好的模擬治療效果，則可以進一步增加「水冷式高頻熱凝療法」的成功機率。他說，無論是進行何種膝關節退化治療，都需要搭配大腿股四頭肌肌群強化以鞏固治療效果。

膝關節 復健 患者

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