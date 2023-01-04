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明天深夜11時入「小寒」4生肖有健康問題、血光之災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天節氣進入小寒，命理師楊登嵙提醒民俗觀念，以及保養訣竅。圖／本報資料照
明天節氣進入小寒，命理師楊登嵙提醒民俗觀念，以及保養訣竅。圖／本報資料照

明天深夜進入「小寒節氣，命理師楊登嵙提醒，這個節氣4個生肖，包括牛、龍、羊、狗，易有腸胃問題、心血管疾病，也不要參加刺激、危險活動，會有血光之災。

命理師楊登嵙說，明天深夜11時5分進入「小寒」節氣，天氣寒冷，但還沒到大冷點極點，過去有俗諺「小寒天氣熱，大寒冷莫說」，意即「小寒」本是天氣嚴酷的時節，如果不冷，到了大寒，天氣就會極為嚴寒，冷到用語言都無法形容的地步。

楊登嵙說，小寒節氣的半個月，牛、龍、羊、狗等4個生肖要注意，腸胃方面容易出毛病，要特別注意飲食衛生，而且不可暴飲暴食。要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。

他說，黃帝內經中記載「春夏養陽，秋冬養陰」，冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳，要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。

此節氣養生首重「去寒就溫」，重點以去寒、就溫、養腎、養元氣為主，「寒為陰邪，易傷陽氣」，人體陽氣源於腎，數九寒冬，禦寒保暖，首當養腎。另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。

小寒 節氣

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